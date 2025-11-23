“Conversazioni di storia trentina. Da letterato a storico”. Giovedì 27 novembre al Vigilianum la presentazione del terzo libro postumo di Armando Vadagnini 

Giovedì 27 novembre alle 17:30 nell’aula magna del Polo culturale Vigilianum, in via Endrici 14 a Trento, si svolgerà la presentazione del libro “Conversazioni di storia trentina. Da letterato a storico“, il terzo libro postumo dello storico trentino Armando Vadagnini. A presentare l’opera saranno Paolo Piccoli, autore della prefazione, e Roberto Calzà, di Vita Trentina Editrice.

Dopo i primi due volumi in cui son stati tratteggiati i personaggi e gli eventi principali che hanno caratterizzato la storia del Trentino, il terzo libro postumo di Armando Vadagnini chiude la sua trilogia con uno sguardo più personale, dietro le quinte di un percorso che l’ha visto insegnante, giornalista, letterato, studioso, storico. Dopo un ritratto dell’uomo – marito, padre e appassionato docente – delineato da Paolo Piccoli (autore anche della prefazione) e che raccoglie i ricordi della moglie e delle figlie, il testo accompagna il lettore dagli anni ’60 agli anni ‘80. Le esperienze e i ricordi di Vadagnini ci portano nel Trentino attraversato dai moti studenteschi, che vede i primi significativi passi dell’autonomia, la riforma della scuola, mentre lui si impegna in tante iniziative, tra cui la pubblicazione della “Storia del Trentino contemporaneo”, uno dei tanti lasciti di un uomo vissuto per la cultura, che ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e all’indagare la storia della sua terra.

Armando Vadagnini, nato a Moena nel 1942, è stato uno dei più apprezzati storici dell’Autonomia trentina. Laureato in Lettere moderne, ha insegnato in una scuola media superiore fino all’età della pensione. Ha collaborato con giornali, periodici e con i programmi culturali della Rai regionale. Ha inoltre pubblicato vari volumi e saggi di storia contemporanea, dedicando il proprio interesse agli sviluppi dell’Autonomia speciale del Trentino-Alto Adige nonché alla storia del movimento cattolico, a personaggi e avvenimenti della storia in età contemporanea. È mancato improvvisamente il 19 ottobre 2022.