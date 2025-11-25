Neve, perturbazione in esaurimento. La situazione delle strade

Volge al termine la perturbazione che nelle ultime ore ha interessato il Trentino, con nevicate che, soprattutto nella notte, hanno imbiancato gran parte del territorio provinciale. Secondo i dati diffusi da Meteotrentino, nelle ultime 24 ore sono caduti mediamente 5-15 centimetri di neve, con un massimo di 20 centimetri registrato a Malga Bissina. Nei fondovalle meridionali e in bassa Valsugana non si riscontra neve al suolo mentre le temperature sono in aumento.

Il Servizio gestione strade della Provincia informa che la viabilità risulta nel complesso regolare su tutta la rete provinciale. Non si segnalano al momento criticità, anche se non si escludono rallentamenti puntuali legati alle condizioni meteo e stradali e alla presenza di mezzi di manutenzione e trattamento invernale ancora in azione, soprattutto nelle zone più in quota. Agli automobilisti si rinnova l’invito a verificare le condizioni del proprio mezzo, circolare con pneumatici invernali o con catene a bordo e mantenere una guida prudente, in particolare sui tratti con neve o sede stradale sdrucciolevole.

L’evoluzione meteo

Nelle prossime ore sono attese precipitazioni assenti o deboli sparse specie sui settori settentrionali. Dal pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, precipitazioni assenti con un moderato rinforzo dei venti settentrionali e un temporaneo aumento delle temperature, soprattutto nelle zone più ventilate e a quote più basse. Dalla sera è previsto un nuovo afflusso di aria fredda, con calo delle temperature soprattutto in montagna e nelle valli meno ventilate. Da mercoledì a venerdì asciutto, mentre continuerà una situazione termica pienamente invernale con venti settentrionali localmente moderati o, a tratti, più sostenuti nelle valli orientate nord-sud.

La situazione delle strade alle ore 9.45

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si registrano particolari disagi alla circolazione

Neve: dai 3 cm del fondovalle in Valsugana ai 10 cm nelle località più in quota dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, Passo Redebus e Monte Panarotta.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: 10-15 cm sul passo Manghen e Brocon, nel fondovalle pioggia.

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: 10 -15 cm sul passo Rolle e Cereda, nel fondovalle 3-5 cm

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: sui passi Dolomitici 15 cm circa, nel fondovalle 10 cm

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: dai 5 cm in Val dell’Adige, ai 10- 15 cm nelle località in quota del Monte Bondone e altopiano della Paganella

VALLE DI NON

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: dai 5 cm alla Rocchetta fino 10 – 15 cm nelle località in quota in alta Val di Non

VALLE DI SOLE

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: 5-10 cm sul fondovalle fino a circa 30-40 cm sul passo del Tonale

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: oltre i 500 m di quota dai 5 cm in fondovalle ai 15-20 cm Madonna di Campiglio e sui passi

ALTO GARDA E LEDRO

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve: oltre i 500 m di quota dai 5 cm della Val di Ledro, Val di Cavedine e Val di Gresta ai 15 cm a Tremalzo e passo Ballino

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA, BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Neve: circa 3 cm in fondovalle e 10-15 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria e Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale