Prontamente domato l’incendio alle cartiere Fedrigoni a Riva del Garda

È stato immediatamente domato grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio divampato questa mattina nel sottotetto delle cartiere Fedrigoni a Riva del Garda.

Le fiamme, partite intorno alle 9 nella parte centrale della copertura, sono state confinate e domate nel giro di poche ore dalle squadre dei vigili del fuoco permanenti di Trento, in collaborazione con i corpi volontari dei comuni locali, per un totale di 50 operatori e una dozzina di mezzi impiegati. Presenti a supporto del personale anche i mezzi di Trentino Emergenza. L’intervento tempestivo, unito alle condizioni meteo che hanno favorito la dispersione dei fumi (non sono state rilevate concentrazioni di polvere a livelli di guardia), ha scongiurato il propagarsi delle fiamme che sono state circoscritte alla copertura, il coinvolgimento delle condutture del gas, l’interessamento dei depositi di sostanze potenzialmente pericolose e la propagazione dell’incendio al resto della costruzione. All’interno della cartiera è stata soccorsa una persona e trasportata immediatamente all’ospedale di Arco per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.