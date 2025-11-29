È uscito “Oro colato”, il libro di Casanova e Facchini che racconta le ombre delle Olimpiadi Milano-Cortina

E’ in libreria “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina” scritto da Luigi Casanova, presidente dell’associazione ambientalista Mountain Wilderness, e dal giornalista Duccio Facchini, pubblicato da Altreconomia, casa editrice e testata giornalista online milanese. La prima presentazione è in programma lunedì 1 dicembre in Lombardia, a Montagna, in Valtellina, frazione Piano, alla scuola Cederna (ore 20,30). Interverranno Duccio Facchini, Angelo Costanzo del Centro culturale oltre i muri e Ludovica Canclini del Comitato tutela dell’Alute. Promuove la serata il Comitato spontaneo No tangenziale sud di Sondrio.

Al centro, come il precedente saggio di Casanova, “Ombre sulla neve”, i Giochi olimpici e paralimpici invernali del prossimo anno che si svolgeranno anche in Trentino e in Alto Adige oltreché in Lombardia e in Veneto. In una lunga intervista rilasciata a Vita Trentina nel numero del 5 ottobre scorso Casanova affermava: “Le criticità espresse in quel saggio sono maturate e, a tutt’oggi, confermate. Sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che dei costi, che sono lievitati”.