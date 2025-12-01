L’Itas Trentino vince a Milano e consolida il terzo posto

Foto Marco Trabalza – Trentino Volley

Vince anche al Forum di Assago per l’Itas Trentino maschile, che di fronte a 7.635 spettatori si è assicurata con un netto 3 a 0 i tre punti in palio nel big match dell’ottavo turno di regular season SuperLega imponendo il primo stop casalingo stagionale all’Allianz Milano. Un successo, il quarto consecutivo, importante soprattutto per rafforzare la propria terza posizione in classifica e continuare la corsa al miglior piazzamento possibile al termine del girone d’andata, anche in funzione della griglia dei quarti di finale di Coppa Italia.

L’affermazione di stasera è arrivata al termine di una prestazione convincente, figlia di un ottimo approccio ad ogni singolo set e del grande lavoro svolto a muro su Reggers, il principale terminale offensivo avversario fermato direttamente otto volte. A blindare i promettenti vantaggi acquisiti già nella prima metà di tutte le frazioni ci hanno pensato i cambiopalla garantiti dai centrali (Bartha 83% e Flavio 70%), l’efficacia in fase di ricostruita di Ramon e Michieletto (25 punti in due) e la positiva staffetta fra Faure e Ramon nel ruolo di opposto, che non ha tolto sicurezze a Sbertoli, meritatamente mvp nella sua città natale.

La cronaca. L’Itas Trentino si ripresenta al Forum di Assago a distanza di nove anni e otto mesi dall’ultimo precedente (Finale di Coppa Italia 2016) con lo starting six utilizzato nelle ultime tre partite: Sbertoli in regia, Faure opposto, Michieletto e Ramon schiacciatori, Bartha e Flavio al centro, Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Kreling al palleggio, Reggers opposto, Otsuka e Recine in posto 4, Di Martino e Caneschi centrali, Catania libero. L’avvio migliore è degli ospiti, che coi muri di Sbertoli (su Recine) e Ramon (su Reggers) scappano da 4-3 a 6-3, costringendo i locali ad rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, Milano prova a rifarsi sotto con Recine (11-10), ma Trento non si scompone e mantiene almeno il doppio vantaggio (13-11 e 15-13) grazie alla costante presenza in primo tempo dei propri centrali. Un muro di Sbertoli su pallonetto di Reggers disegna un nuovo +3 (19-16); l’Itas Trentino si tiene stretto il promettente margine sino al 24-21, poi subisce il ritorno di Milano sino al 24-24 per mezzo di Reggers. Ai vantaggi decide un muro di Ramon sullo stesso opposto belga (26-24).

I Campioni d’Italia scattano bene dai blocchi di partenza anche nel secondo set, grazie ad un muro molto attento e ad una ricostruita efficace (7-4). L’Allianz soffre la pressione gialloblù ed inizia a sbagliare, agevolando il tentativo di fuga dei tricolori (10-5 e 14-8, 18-10), che avviene anche grazie all’ottima marcatura proposta su Reggers, che sbaglia e si fa murare sovente. Il 2-0 esterno arriva già sul 25-16 con un attacco di Gabi Garcia, appena subentrato assieme ad Acquarone per un doppio cambio evidentemente efficace.

L’Itas Trentino non vuole perdere il proprio ritmo anche dopo il cambio campo ed inizia alla grande anche il terzo set (5-1 e 9-4), con una fase di break point sempre più convincente grazie ad un ottimo lavoro fra muro, difesa e contrattacco. Milano prova a cambiare qualcosa (dentro Linqvist al posto di Reggers) e riesce a ripartire, risalendo sino al meno due (16-14) per mezzo del proprio servizio affilato. I gialloblù fiutano il pericolo e ripartono di slancio (23-18 e 25-21), chiudendo i conti con Gabi Garcia (in campo al posto di Faure da metà parziale) e Michieletto.

“E’ stata una bella partita soprattutto nel fondamentale del muro e nella correlazione con la difesa, fondamentali che hanno fatto la differenza a nostro favore insieme all’attacco che è diventato una costante in questa fase della stagione – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . Siamo riusciti a fermare con costanza Reggers e questo ci ha sicuramente agevolato nel nostro compito. C’è ancora tanto da lavorare per migliorare in tanti altri aspetti, ma abbiamo imboccato la strada giusta”.

L’Itas Trentino rientrerà già in serata a Trento e a partire da lunedì pomeriggio inizierà a preparare il prossimo incontro di SuperLega, in calendario per mercoledì 3 dicembre alle ore 20.30 alla BTS Arena di Trento contro la Valsa Group Modena: prevendita biglietti già attiva.

Il tabellino.

Allianz Milano-Itas Trentino 0-3

(24-26, 16-25, 21-25)

ALLIANZ: Di Martino 5, Kreling, Otsuka 5, Caneschi 9, Reggers 11, Recine 9, Catania (L); Staforini, Masulovic, Lindqvist 6. N.e. Ichino e Benacchio. All. Roberto Piazza.

ITAS TRENTINO: Ramon 12, Flavio 10, Faure 8, Michieletto 13, Bartha 5, Sbertoli 2, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 4. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu e Torwie. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Vagni di Perugia.

DURATA SET: 30’, 24’, 30’; tot 1h e 24’.

NOTE: 7.635 spettatori. Allianz: 6 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 10 errori azione, 40% in attacco, 45% (20%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 1 ace, 9 errori in battuta, 6 errori azione, 57% in attacco, 52% (18%) in ricezione. Mvp Sbertoli.