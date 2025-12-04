A Santa Massenza nel weekend torna “La notte degli alambicchi accesi”

Verso il tutto esaurito le iscrizioni alla diciassettesima edizione de La notte degli alambicchi accesi di Santa Massenza: pochissimi posti ancora liberi per il primo spettacolo di venerdì 5 dicembre, alle 21.00, mentre hanno già registrato il sold out gli spettacoli delle ore 17.00 di sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre. Ancora disponibilità sugli altri spettacoli: il 6 e il 7 dicembre alle ore 21.00 e domenica 8 dicembre alle 17.00.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione “Piccola Nizza de Trent” e ideato e interpretato dalla compagnia teatrale Koinè, prende vita nelle cinque distillerie del paese – Giovanni Poli, Casimiro, Distilleria Francesco, Giulio & Mauro e Maxentia – dove i partecipanti, suddivisi in 5 gruppi da 50 persone l’uno, si recano a turno per assistere ai diversi episodi, guidati lungo il tragitto dalla voce narrante del conduttore Patrizio Roversi.

Si consiglia di arrivare almeno un’ora prima dell’inizio dell’evento per garantire il tempo necessario alle operazioni di accredito. Al punto di accoglienza verranno consegnate le radio-cuffie necessarie per seguire lo spettacolo.

A completare l’offerta e rendere le serate ancora più speciali, due punti ristoro allestiti nel paese con piatti della tradizione: presso l’Antica Distilleria Giovanni Poli e presso l’Agricola Francesco. L’evento è organizzato con il supporto di Trentino Marketing, Garda Trentino e Istituto Tutela Grappa del Trentino.