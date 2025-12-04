Il libro che ricostruisce la storia dell’emigrazione femminile dal Primiero

È stato presentato “Donne con la valigia – Primiero, storie di emigrazione femminile durante gli anni ’50”, un libro delle Acli del Primiero che restituisce voce e dignità a un fenomeno spesso narrato soltanto al maschile. L’iniziativa, promossa dalle Donne in Cooperazione giovedì 3 dicembre, ha trasformato un semplice appuntamento culturale in un momento di riflessione collettiva sulla storia e sull’attualità dell’emigrazione femminile.

Come ha ricordato Marilena Guerra, presidente della Commissione Pari Opportunità, “questo libro dà valore a un pezzo di storia rimasto nascosto: quello delle donne, il cui contributo è stato fondamentale ma per troppo tempo silenzioso”.

Il libro raccoglie trenta voci autentiche: dalla più anziana, partita nel 1924, alla più giovane, emigrata nel 1949 a soli dieci anni dopo la perdita della madre. Storie che rievocano l’economia poverissima delle valli del Primiero, del Vanoi e del Mis, dove la sopravvivenza dipendeva dall’agricoltura di montagna, dall’allevamento e dall’aiuto reciproco della comunità.

Negli anni ’30-’50, mentre il turismo iniziava a collegare quei territori al resto del Paese, molte ragazze partirono per lavorare come domestiche o bambinaie nelle città italiane e talvolta all’estero. Partivano per necessità, certo, ma non solo: “Dicevano: “vado a servir”, ma qualche volta la molla era il desiderio di capire, di scoprire”, ha ricordato Delia Scalet, coautrice insieme ad Angelo Longo.

Il presidente delle Acli trentine, Walter Nicoletti, ha sottolineato come queste storie offrano “una lente per leggere con più lucidità la realtà che viviamo oggi”. Perché, come ha ricordato Eleonora Da Ronco, presidente delle Donne in Cooperazione, “l’emigrazione femminile non appartiene soltanto al passato: ancora oggi tanti giovani e tante donne lasciano il Trentino. È un fenomeno che continua a interrogarci”.