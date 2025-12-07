Alle Albere e al MUSE la mostra che analizza la rappresentazione dello sport

Al via il progetto “Act4Bees”, dedicato alla raccolta di dati scientifici e alla conservazione degli impollinatori

Le arnie sono posizionate, le api stanno arrivando e i kit per il monitoraggio sono nelle mani di volontarie e volontari che, grazie alla loro partecipazione, contribuiranno alla raccolta di dati scientifici e alla conservazione degli impollinatori. È al nastro di partenza ACT4BEES, il progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma di ricerca del “National […]