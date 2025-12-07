Alle Albere e al MUSE la mostra che analizza la rappresentazione dello sport

A Palazzo delle Albere e al MUSE ha aperto i battenti “In vista dello scatto”, il percorso realizzato in collaborazione tra Archivio fotografico storico provinciale, MUSE – Museo delle Scienze e Fondazione Museo storico del Trentino. Novanta le immagini storiche selezionate per la mostra, che esplora la ricchezza delle relazioni fra il fenomeno sportivo e le sue rappresentazioni culturali negli anni Trenta, andando a studiare il contributo dei fratelli Pedrotti alla fotografia sportiva trentina.
L’esposizione consiste anche in un progetto di video mapping che, proiettato sulla facciata nord dell’edificio MUSE ogni sera ogni quindici minuti dalle 17.30 alle 20, propone un’esperienza emozionale nello sport di ieri e di oggi fungendo da ponte con le prossime iniziative del museo dedicate alle prossime Olimpiadi invernali.
La doppia iniziativa – visitabile fino al 15 marzo 2026 e curata da Katia Malatesta e da Luca Nicolodi – fa parte del progetto culturale di sistema Combinazioni_caratteri sportivi, ideato e promosso dall’Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento.