Ponte dell’Immacolata, i consigli per evitare il traffico

Confagricoltura del Trentino: “Gli studenti tornano alla raccolta delle mele”

La stagione della raccolta delle mele e della vendemmia dell’uva è appena iniziata, e si ripresenta il problema della manodopera disponibile per queste operazioni. Le aziende si stanno organizzando con il reperimento di raccoglitori in gran parte provenienti dall’estero. Negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso – sottolinea Confagricoltura del Trentino – era molto […]