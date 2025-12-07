Ponte dell’Immacolata, i consigli per evitare il traffico

Con il Ponte dell’Immacolata entra nel vivo la stagione turistica invernale in Trentino. Un fine settimana di grandi spostamenti, verso le località di montagna, i mercatini e le attrazioni sul territorio, che potranno interessare la viabilità autostradale e provinciale, in particolare nella giornata di lunedì 8 dicembre per il rientro nelle località di pianura.
Le previsioni per lunedì indicano traffico intenso sull’A22 in direzione sud (bollino giallo dalle 6 alle 12 e bollino nero dalle 12 alle 24), nonché sulle arterie provinciali sia di fondovalle che delle valli più turistiche. Una situazione che il Trentino si prepara a gestire al meglio, con la collaborazione di tutte le strutture coinvolte.
Mentre il monitoraggio del traffico in tempo reale sarà effettuato dalla Sala operativa provinciale in raccordo con il CAU della A22, si ricordano alcuni consigli a chi si metterà in viaggio, come anticipare il rientro, a partire dal giorno prima o dal mattino di lunedì, per evitare il più possibile code e rallentamenti.
Si raccomandano inoltre a tutti gli automobilisti prudenza alla guida, rispetto delle dotazioni invernali obbligatorie sui mezzi e, se possibile di limitare, nelle ore di particolare intensità del traffico, soprattutto nel pomeriggio-sera di lunedì, spostamenti non strettamente necessari sulla rete di fondovalle e delle valli più turistiche.
Durante le fasi di traffico intenso sarà garantito un flusso continuo di informazioni a favore degli automobilisti sulle condizioni della viabilità. Informazioni in tempo reale per gli automobilisti saranno fornite dai pannelli a messaggio variabile dislocati lungo le principali strade e nei comunicati trasmessi a frequenza oraria dalle radio locali. Online il punto di riferimento è il sito di Viaggiare in Trentino (www.viaggiareintrentino.it) e i relativi canali social: sempre attivo anche il numero verde 800-994411.