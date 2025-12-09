Rimesso in libertà il giovane sciacallo dorato del Bleggio ferito

È stata rimessa in libertà dopo essere stata curata, la giovane femmina di sciacallo dorato recuperata nei giorni scorsi a Marazzone (Bleggio), dopo essere stata avvistata in evidente stato di disorientamento sulle scale esterne di un’abitazione.
L’animale, del peso di circa 10 chilogrammi, era stato osservato anche poco prima sul balcone di un’altra casa del paese. Il personale del Corpo forestale del Trentino è intervenuto per il recupero ed ha osservato le ferite che lo sciacallo si era procurato.
La femmina è stata quindi affidata alle cure del veterinario, rimanendo in osservazione per un paio di giorni: una volta ristabilita, è stata reimmessa nei boschi del Bleggio. L’esemplare appartiene con ogni probabilità al branco presente nella zona e ha buone possibilità di ricongiungersi ai propri simili.