Rimesso in libertà il giovane sciacallo dorato del Bleggio ferito

Anche 250 trentini a Roma per manifestare contro la legge di bilancio

Anche duecento cinquanta trentini, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati hanno manifestato questo pomeriggio, sabato 25 ottobre, a Roma per la manifestazione Democrazia e Lavoro, organizzata dalla Cgil. In piazza San Giovanni moltissime persone hanno voluto dire “no” ad una legge di bilancio che reputano iniqua, insufficiente e inadeguata a sostenere il potere d’acquisto di […]