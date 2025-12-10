“Spiriti di Montagna”, novità dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino sabato 13 dicembre a Trento

L’Istituto Tutela Grappa del Trentino presenterà “Spiriti di Montagna” sabato 13 dicembre dalle 15.30 alle 16.30, presso Palazzo Roccabruna: un appuntamento dedicato alla valorizzazione della Grappa Trentina, il distillato simbolo della tradizione alpina.

La grappa è il risultato di un processo che unisce aria, acqua e fuoco, ma che affonda le proprie radici soprattutto nella terra, nella tradizione e nell’identità. Come il vino, rappresenta un autentico concentrato di territorio, che prende forma dal lavoro paziente in vigna e giunge alla sua piena espressione nella distillazione, momento in cui la materia si trasforma. Negli alambicchi, grazie a un’attenta gestione del calore, il vapore alcolico si condensa nelle serpentine dando origine al distillato, espressione di un sapere antico che ha trovato in Trentino una delle sue più alte e riconosciute espressioni qualitative.

Nel corso dell’esperienza, i maestri distillatori dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, rappresentati in questa occasione dal presidente Alessandro Marzadro e dal vicepresidente Bruno Pilzer, accompagneranno il pubblico in un percorso guidato di degustazione e approfondimento tra profumi, aromi e territori, illustrando le peculiarità del processo di distillazione, la storia della grappa e la ricchezza delle etichette trentine.

L’appuntamento prevede la degustazione di tre grappe giovani e tre grappe invecchiate, provenienti da sei distillerie diverse, offrendo così una panoramica significativa della varietà produttiva del territorio. Un’occasione qualificata per approfondire la cultura del distillato attraverso un racconto competente e coinvolgente. A completare la degustazione, un abbinamento con scaglie di Grana, frollini e Torta di “fregoloti”.

Per ulteriori informazioni: www.palazzoroccabruna.it