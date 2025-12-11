Sciopero generale del 12 dicembre, coinvolti anche i trasporti

Venerdì 12 dicembre è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dalla Cgil, a cui ha aderito la Filt del Trentino. L’iniziativa sindacale, che interessa il personale di Trentino trasporti e del Gruppo Ferrovie dello Stato, potrà avere ripercussioni sul trasporto pubblico locale.

Le fasce di trasporto garantite da Trentino Trasporti (compresa l’attività del personale in servizio alle biglietterie) sono dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19; per il Servizio urbano/funivia Trento-Sardagna le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino al capolinea; per il Servizio extraurbano/ferroviario le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino al completamento della corsa (per tutte le corse dirette che non prevedono il cambio autobus come indicato nel libretto orario).

Per quanto riguarda il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, lo sciopero è previsto dalle 00:01 alle 21:00. A livello regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’orario ufficiale e sul portale di Trenitalia (www.trenitalia.com), sul sito di Trenord (www.trenord.it) e di Trenitalia Tper (www.trenitaliatper.it).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.