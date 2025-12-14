A Pergine l’assemblea della Federazione dei vigili del fuoco volontari

Assemblea della Coldiretti Trentino-Alto Adige, Barbacovi: “Fondamentale sostenere il settore zootecnico”

La battaglia contro il “cibo artificiale” e lo “stop” alla burocrazia e all’aumento dei costi sono stati al centro dell’assemblea della Coldiretti del Trentino Alto Adige al palacongressi Interbrennero. Sulla carne sintetica, ha ricordato il presidente Gianluca Barbacovi, “da soli abbiamo ravvolto le firme in tutta Italia in oltre duemila Comuni, coinvolgendo tutte le regioni, […]