A Pergine l’assemblea della Federazione dei vigili del fuoco volontari

Sabato 13 dicembre l’assemblea della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 – che per il 2026 pareggia a 1 milione 263 mila – illustrato dal dirigente Davide Armani. Presenti, presso l’Auditorium Sant’Orsola a Cirè di Pergine, 145 tra comandanti ed ispettori.
Il 2026 partirà con il convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari che torna dopo 17 anni di assenza. Nel 2009 ad ospitarlo fu Storo, mentre ora toccherà a Trento ed in particolare a Piazza Dante. In programma, dalle 13.30 alle 20 di sabato 16 maggio, le esercitazioni dei vigili del fuoco in servizio attivo, in rappresentanza delle 13 unioni distrettuali, e degli allievi.
Sempre restando in tema di eventi, l’anno nuovo porterà con sé anche i campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo riservati ai vigili del fuoco, di scena a Folgaria dal 29 al 31 gennaio, i campionati italiani di MTB per pompieri che si svolgeranno a Pinzolo a fine giugno, e il tradizionale campeggio riservato agli allievi che quest’anno sarà ospitato ad inizio luglio nel Tesino. Senza dimenticare la partecipazione di vigili del fuoco in servizio attivo ed allievi alle Olimpiadi CTIF che si svolgeranno a luglio rispettivamente in Austria e in Repubblica Ceca.
I primi mesi del 2026, come sottolineato da Luigi Maturi, vedranno inoltre l’avvio dell’iter di acquisto delle undici nuove autoscale distrettuali che sostituiranno le obsolete macchine in servizio da oltre 30 anni.
Per quanto riguarda invece la nuova sede della Federazione, che sorgerà a Ravina, nel corso del 2026 verrà ultimato il progetto, appaltati i lavori di demolizione delle strutture esistenti ed iniziati i lavori di realizzazione di quello che diventerà il nuovo punto di riferimento per i vigili del fuoco volontari del Trentino. Numerose, quindi, le attività previste per l’anno prossimo, portate avanti grazie anche al prezioso contributo dei vari gruppi di lavoro.
La relazione programmatica ha incassato 144 voti favorevoli e un contrario.