A Madonna Bianca ha riaperto il servizio di prestito libri

Ha riaperto lunedì 14 dicembre con un nuovo nome e un nuovo patto di collaborazione l’ex “Spazio X Madonna Bianca”. Si chiamerà “Spazio Oltre” e garantirà a tutte le famiglie la possibilità di usufruire del servizio di prestito libri, disponibile dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18, il mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 12.

Sono dieci i soggetti firmatari di un patto appena approvato per la gestione condivisa di questo luogo dedicato alla comunità di Trento Sud. Si tratta dell’associazione Noi quartieri Trento sud, del Circolo Culturale Ricreativo Leone Tovazzi, delle cooperative sociali Arianna, Arché e Pro.Ges, dell’istituto comprensivo Trento 4, della Fondazione Hospice Trentino e dei cittadini attivi Marco Rosi, Laura Stanchina e Federica Coletta.