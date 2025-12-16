Val di Non

Al centro polifunzionale di Cles festa per i 35 anni della cooperativa GSH

La cooperativa sociale GSH ha festeggiato i 35 anni di attività al centro polifunzionale di Cles. All’evento hanno partecipato oltre 250 persone tra utenti, famiglie, operatori, collaboratori, volontari e soci della cooperativa.

“Questi 35 anni rappresentano per GSH un traguardo importante, costruito giorno dopo giorno insieme alle famiglie, agli operatori, ai volontari e a tutta la comunità che ci ha sempre sostenuto – ha dichiarato il presidente Michele Covi –. Siamo nati come esperienza di volontariato e abbiamo saputo crescere senza mai perdere la nostra anima, restando sempre vicini alle persone e ai loro bisogni. Questo anniversario non è un punto di arrivo, ma una spinta a continuare a innovare, a metterci in ascolto e a costruire risposte sempre più inclusive, insieme al territorio in cui viviamo”.

Fondata nel 1990 come esperienza di volontariato, la cooperativa sociale GSH è oggi un punto di riferimento per il territorio trentino, impegnata quotidianamente al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con servizi educativi, socio-assistenziali, occupazionali e culturali.

di redazione VT
#Cles
#cooperativa
#GSH
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività