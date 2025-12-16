Mercatino di Natale al Castello di Avio grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano sabato 20 e domenica 21 dicembre

Dentro le mura del Castello di Avio a Sabbionara d’Avio, sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle 10 alle 18, si terrà l’ultimo appuntamento del mercatino di Natale con 55 espositori provenienti dalla Vallagarina, dall’alto veronese e dalle altre vicine province venete, che verrà allietato da concerti corali, piccoli spettacoli musicali itineranti, attività per bambini e interessanti visite guidate.

Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.

I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia, che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale.

Per l’ottavo anno consecutivo il maniero di proprietà del FAI ospita il “Natale al Castello di Avio”, l’unico mercatino di Natale allestito dentro le mura di un castello medievale: le sale del Palazzo Baronale, il suo cortile esterno sotto il grande Mastio e il giardino della Contessa. L’evento sarà nuovamente l’occasione per godere dei sapori e delle tradizioni del Natale con espositori del mondo enogastronomico e dell’artigianato locale, che esporranno le loro eccellenze a Km zero: dolci, salumi, formaggi del territorio, vini, sidri e birre artigianali, miele e confetture oltre alle piccole produzioni artigiane in legno, ceramica, cera e stoffa. In più, concerti corali, piccoli spettacoli itineranti, attività per bambini e visite guidate scandiranno le undici giornate di apertura straordinaria del maniero. In tutte le date sarà attivo un bus navetta – al costo di 2 euro – che farà da spola tra l’abitato di Sabbionara d’Avio (Piazza Conciliazione) e l’ingresso del Castello.

I visitatori potranno inoltre trovare nel Negozio FAI del Castello di Avio tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno.