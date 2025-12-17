Sabato 20 dicembre torna la Trento Christmas Run

Martedì 16 dicembre è stata presentata la Trento Christmas Run, la tradizionale manifestazione non competitiva sulla distanza di 4 chilometri, organizzata da ASD Città di Trento con la collaborazione di ASD New LIFE.

“Ringrazio quanti sono qui per la presentazione della nona edizione della Trento Christmas Run – ha detto il presidente Asd Città di Trento Gianni Valler -, un appuntamento fisso nel panorama degli eventi del Natale trentino. L’organizzazione della manifestazione, che avrà luogo sabato 20 dicembre alle 15, è a cura della A.S.D. Città di Trento, in collaborazione con A.S.D. New Life. Sarà un’occasione unica per vivere lo spirito natalizio, coinvolgendo cittadini e ospiti in un’atmosfera di festa e solidarietà”.

Per questa edizione parte del ricavato sarà donato alla cooperativa CS4 di Pergine Valsugana. “Da quasi 30 anni – spiega il presidente Marco Pintarelli – la nostra cooperativa si occupa di disabilità fisica, psichica e fragilità, grazie all’impegno di alcune famiglie di Pergine Valsugana che si sono consociate per dare un futuro concreto e migliore ai propri familiari. CS4 opera in Trento, Valsugana, Val d’Adige, Val di Cembra dove gestisce una molteplicità di servizi integrati, quali centri diurni, laboratori per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi e l’inserimento nel mondo del lavoro, attività educative individualizzate, appartamenti per l’abitare accompagnato, scuola per l’abitare, educativa scolastica, agricoltura sociale, servizi di conciliazione per la comunità ed il ristorante sociale ‘Il Grillo’ a Grauno Val di Cembra”.

INFORMAZIONI

Sabato 20 dicembre, dopo la partenza da piazza Duomo, dove sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti prima, fissata per le 15, centinaia di Babbo Natale andranno a colorare le strade del centro storico.

Si inizierà alle 14 con la splendida voce della soprano Luz Elena Acevedo, alle 14.15 si proseguirà con lo spettacolo di danza del coreografo Fabrizio Bernardini, direttore artistico di ARTEDANZA Trento, per poi ascoltare le note solenni della Fanfara degli Alpini a partire dalle 14.30. Lo start ufficiale della corsa avverrà alle 15, ma la festa proseguirà al rientro in piazza Duomo con brindisi e ristoro con zelten trentino, panettone, vin brulè, thè caldo e tanti dolci per i bambini e la lezione natalizia di zumba con Lenny Santana, istruttore di CREW 14 Fitness Studio, a partire dalle 16.

Le iscrizioni sono aperte sul sito (clicca qui). Da lunedì 2 e fino a venerdì 19 dicembre è possibile iscriversi presso APT Trento (Piazza Dante, 24), Palestra New LIFE (Via Don Rizzi, 6), Parafarmacia Dr. Roberto Gius (Via Canestrini, 25). Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre sarà possibile iscriversi presso Ex Prealpina (Piazza S. Maria, 23) dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Sabato 19 dicembre sarà possibile iscriversi presso il Gazebo Trento Christmas Run (Piazza Duomo) dalle 10:00 alle 14:45.

Costo iscrizione € 12.00 con pettorale, vestito da Babbo Natale, pacco gara e ristoro – € 5.00 con pettorale, berretto di Babbo Natale, pacco gara e ristoro.