A Ester Gubert il “Premio Flavia Franzoni”

La seconda edizione del “Premio Flavia Franzoni”, riconoscimento internazionale dedicato alla memoria della moglie di Romano Prodi, è andata alla trentina Ester Gubert, dottoranda in Sociologia per uno studio condotto in Trentino e Lombardia sulle difficoltà degli anziani rispetto alla burocrazia assistenziale: il relativo articolo sarà pubblicato sulla rivista “Il Mulino”. Alla consegna del Premio, nei giorni scorsi a Bologna, Romano Prodi (nella foto) si è complimentato con la giovane ricercatrice trentina.