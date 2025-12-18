Cultura,Società e Politica

A Ester Gubert il “Premio Flavia Franzoni”

La seconda edizione del “Premio Flavia Franzoni”, riconoscimento internazionale dedicato alla memoria della moglie di Romano Prodi, è andata alla trentina Ester Gubert, dottoranda in Sociologia per uno studio condotto in Trentino e Lombardia sulle difficoltà degli anziani rispetto alla burocrazia assistenziale: il relativo articolo sarà pubblicato sulla rivista “Il Mulino”. Alla consegna del Premio, nei giorni scorsi a Bologna, Romano Prodi (nella foto) si è complimentato con la giovane ricercatrice trentina.

di redazione VT
#premio
#ricerca
#riconoscimento
#sociologia
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività