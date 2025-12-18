A Ester Gubert il “Premio Flavia Franzoni”

Per gli spostamenti è utile il “modello delle formiche”: lo svela una ricerca dell’Università di Trento

Il mondo delle formiche ha ispirato spesso la ricerca scientifica. In quanto animali ‘eusociali’, vale a dire caratterizzati da un alto livello di organizzazione e di cooperazione, le formiche hanno spesso fornito indicazioni per risolvere in modo semplice problemi apparentemente complessi. E uno dei problemi più complessi con cui si confrontano le società contemporanee è […]