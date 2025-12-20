Lutto in diocesi: morta la mamma di Piergiorgio Franceschini

Lutto nella Diocesi di Trento: è morta ieri a 95 anni Rita Nicolodi in Franceschini, mamma del collega Piergiorgio Franceschini, referente del Servizio Comunicazioni Sociali e responsabile dell’Ufficio Stampa diocesano. Madre di quattro figli, lascia il marito Giulio, i tanti nipoti e il ricordo di una persona dolce, buona, di una fede robusta e concreta. I funerali si tengono martedì 23 dicembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

A Piergiorgio, fratelli e papà, la vicinanza di tutta la famiglia di Vita Trentina e dei tanti collaboratori dell’Arcidiocesi e di UCSI del Trentino.