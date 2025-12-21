Il Trento bette 2 a 0 le Dolomiti Bellunesi e vola al quinto posto

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Un ottimo Trento ha chiuso nel modo migliore il suo 2025 battendo per 2-0 le Dolomiti Bellunesi nella diciannovesima giornata di Serie C, andata in scena nel pomeriggio di sabato 20 dicembre allo Stadio Briamasco. Dopo un primo tempo equilibrato e ben giocato, gli aquilotti alzano il ritmo nella ripresa, trovando il vantaggio con Cappelletti e chiudendo i conti nel finale grazie alla rete di Dalmonte. Una vittoria meritata che consente alla squadra di mister Tabbiani di salire in quinta posizione.

La cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi tra i pali e la linea difensiva composta da Fiamozzi, Cappelletti, Corradi e Triacca. In mediana agiscono Giannotti e Aucelli ai lati di Sangalli, mentre in avanti spazio a Chinetti e Dalmonte sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. L’avvio di gara è di chiara marca gialloblù: il Trento approccia il match con personalità e al 9’ costruisce la prima occasione degna di nota con Triacca, che supera Agosti e dal limite tenta la conclusione, senza però trovare lo specchio della porta. La formazione di Tabbiani continua a spingere e al 19’ si rende nuovamente pericolosa con l’incursione di Giannotti, fermato irregolarmente al limite dell’area: lo stesso numero dieci si incarica della battuta, ma la punizione si infrange contro la barriera. Alla mezz’ora si affacciano in avanti gli ospiti con la conclusione di Clemenza, deviata in calcio d’angolo dalla retroguardia aquilotta. Il Trento torna a farsi vedere al 37’ con Dalmonte, pericoloso di testa su calcio d’angolo, ma l’estremo difensore ospite è attento. Nel finale di frazione sono le Dolomiti Bellunesi a sfiorare il vantaggio: al 40’ Mignanelli rientra dalla sinistra e incrocia con il mancino, colpendo il palo alla destra di Tommasi. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0 al termine di un primo tempo equilibrato ma ben giocato.

Il primo pericolo della ripresa è di marca ospite con la conclusione di Cossalter che termina alta. È però la squadra di casa a trovare la rete del vantaggio grazie alla deviazione aerea di Cappelletti che sblocca il match e fa esplodere il Briamasco. La squadra di Tabbiani continua nella propria spinta e ci prova prima con Dalmonte e poi con Pellegrini, ma il punteggio rimane invariato. All’87’ è invece Aucelli ad avere una grande occasione per il raddoppio, senza però riuscire a trovarlo. Trascorrono pochi istanti e i gialloblù chiudono la gara grazie alla rete siglata da Dalmonte che batte Abati. Grazie a questa vittoria, la squadra di Tabbiani aggiunge altre tre punti alla propria classifica e sale così al quinto posto con ventisette punti assieme ad InterU23 e Alcione.

“Sono molto contento di aver chiuso l’anno in questo modo, con una grande prestazione e soprattutto con una vittoria importante. I ragazzi meritavano di finire il 2025 così, per il lavoro che stanno portando avanti dall’inizio della stagione e per la crescita che abbiamo avuto sotto tanti aspetti”, il commento al termine del match di mister Luca Tabbiani. “Non era una partita semplice, anche per le tante assenze e per le condizioni di alcuni giocatori che hanno tirato la carretta fino a qui, ma la squadra ha risposto molto bene. Le Dolomiti Bellunesi hanno scelto di affrontarci con un blocco molto basso, cercando di rallentare il gioco e di ripartire: in queste situazioni serve pazienza e la capacità di aspettare l’episodio giusto. L’episodio è arrivato e dopo il vantaggio abbiamo trovato più spazi, rendendo la partita anche più piacevole da giocare. Chiudere bene l’anno era un obiettivo importante, soprattutto dopo una partenza un po’ più lenta. Farlo in questo modo ci deve dare autostima, morale e ambizione per ripartire con la giusta consapevolezza. Sappiamo che il girone di ritorno è sempre più complicato, ma averci messo questa “asticella” significa avere un traguardo alto da inseguire. Voglio esprimere i miei più sinceri auguri di buon Natale a tutti i tifosi che, anche oggi, ci hanno continuato a spingere e sostenere per tutta la partita. Ci rivedremo l’anno prossimo”.

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara Trento–Dolomiti Bellunesi, il Direttore Generale Luca Piazzi ha premiato il campione azzurro Yeman Crippa, ospite allo Stadio Briamasco in occasione del Christmas Match. Durante l’intervallo, invece, il Presidente Mauro Giacca ha consegnato un riconoscimento a Roberto Valcanover, presidente di Ail Trento, associazione da sempre impegnata nel sostegno al territorio attraverso attività di raccolta fondi e iniziative solidali legate alle tradizionali Stelle di Natale e ai prodotti solidali. Il match è stato inoltre arricchito da diverse iniziative dedicate ai più piccoli, con la raccolta di doni all’ingresso dello stadio, la distribuzione di gadget e l’allestimento di uno spazio Hospitality riservato ai bambini, oltre alla premiazione dello striscione più bello realizzato dalle società del Patto Trentino.

Gli aquilotti torneranno in campo sabato 3 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno la Giana Erminio per la ventesima giornata di Serie C.

Il tabellino.

A.C. TRENTO 1921 – DOLOMITI BELLUNESI 2-0 (0-0)

RETI: 19’st Cappelletti, 45’st Dalmonte

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Fiamozzi, Cappelletti, Corradi, Triacca; Aucelli (46’st Genco), Sangalli (23’st Fossati), Giannotti (23’st Benedetti); Dalmonte (46’st Fedele), Pellegrini, Chinetti (32’st Capone). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Trainotti, Giambertone, Muca, Calzà, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini (36’st Tavanti), Milesi, Alcides (36’st De Paoli); Saccani, Agosti (23’st Olonisakin), Burrai, Cossalter (36’st Casanova), Mignanelli; Clemenza, Marconi. A disposizione: Zecchin, Brugnolo, Mutanda. Allenatore: Andrea Bonetti

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Steven La Regina di Battipaglia

QUARTO UFFICIALE: Andrea Mazzer di Conegliano

OPERATORE FVS: Leo Posteraro di Verona

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 30’st Olonisakin. Recupero: 1’+4’. Spettatori: 1400 circa.