Il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige porta Lo Schiaccianoci a Mezzolombardo

Farà tappa al Teatro S. Pietro di Mezzolombardo, domenica 28 dicembre alle ore 17, il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige programmato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, che porterà in scena la Compagnia EgriBiancoDanza con Lo Schiaccianoci, nella versione curata da Raphael Bianco (direttore della compagnia insieme a Susanna Egri), liberamente ispirata all’omonimo balletto.

Lo Schiaccianoci è apparentemente il balletto meno drammatico della trilogia di Ciajkovskij, ma in realtà è un percorso di crescita, di scelte e di distacco dal mondo dell’infanzia. Le inquietudini della giovane Clara sono le inquietudini di bambini che si affacciano alla vita adulta, distaccandosi dal loro mondo fantastico, dalla protezione dei propri feticci. In questa versione curata da Raphael Bianco, liberamente ispirata all’omonimo balletto, La Fata Confetto sarà il personaggio guida che conduce Clara e gli spettatori fra dolci e doni misteriosi, in una progressiva maturazione attraverso la scelta di sorprese non sempre felici ma utili, e dove i topi rappresentano l’anima nera, i fantasmi e le inquietudini di una giovane fanciulla ignara ancora di sé.

Sulle note della straordinaria partitura di Ciajkovskij, Bianco ha immaginato un nuovo percorso per Clara, saldamente legato, a livello coreografico, alle radici classico – accademiche pur essendo un balletto dall’impianto contemporaneo, sfrondando la narrazione da tutti o quasi gli episodi del primo atto. Al centro dell’azione, come da tradizione, la notte di Natale, la magia, i sogni e il senso di smarrimento di Clara in un labirinto speculare fra mondo onirico e realtà, in un caleidoscopico ed elettrizzante gioco di scelte per trovare la strada giusta e riscoprirsi adulta. Un balletto dedicato ai bambini dei quali non sempre cogliamo l’enigmatico groviglio di emozioni, incertezze e sentimenti.

I biglietti sono acquistabili su https://www.trentinospettacoli.it/. Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it