L’Itas batte Monza e accede alla Final Four di Coppa Italia

Foto Lorena Bonapace

Con l’ultimo impegno del 2025 l’Itas Trentino maschile conquista la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, in programma a Bologna nel primo weekend di febbraio. Battendo Monza per 3 a 0 nella gara unica dei quarti di finale del massimo trofeo nazionale i campioni d’Italia in carica prolungano la loro straordinaria striscia di vittorie e, in Emilia fra poco più di un mese, contro la vincente della sfida fra Piacenza e Modena, saranno protagonisti della Coppa Italia per la diciassettesima volta consecutiva: mai nessun altro Club è riuscito a fare tanto nella storia della competizione.

La certezza della presenza nel fine settimana felsineo del 7 e 8 febbraio, dove si assegnerà l’edizione numero 48 di Coppa Italia, è arrivata al termine di una partita che Trento ha sempre condotto, grazie al peso messo in fondamentali importanti per la fase di break point come attacco (56% di squadra con appena tre errori diretti e tre block subiti), muro (7 vincenti, tre solo di Flavio) e battuta (8 ace, tre a testa per Michieletto). Di fronte ad una prestazione così consistente, Monza ha provato ad opporsi solo fra secondo e terzo set, specialmente con Rohrs, senza però dare mai l’impressione di poter tenere viva la speranza della qualificazione. Flavio (mvp con anche l’88% in primo tempo), Michieletto (15 punti col 55%) e Faure (10 con il 69%) non hanno di fatto lasciato speranze agli avversari.

La cronaca. Per la sfida da dentro o fuori, Marcelo Mendez conferma lo starting six utilizzato venerdì sera in Brianza: Sbertoli in regia, Faure opposto, Michieletto e Ramon schiacciatori, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. Monza risponde con Zimmermann al palleggio, Padar opposto, Atanasov e Rohrs laterali, Beretta e Mosca centrali e Scanferla come libero. L’avvio dei locali è a spron battuto; nel giro di pochi secondi è subito 4-1 con Michieletto, Faure e Bartha subito a segno in fase di break point, situazione che costringe Eccheli a spendere immediatamente un time out. Alla ripresa la musica però non cambia, con ancora lo schiacciatore mancino a dettare il ritmo (6-2 e 9-3) e con l’allenatore ospite ad interrompere ben presto di nuovo il gioco. L’Itas Trentino continua a spingere forte col servizio (ace di Bartha e Ramon) e prende ulteriore velocità (15-6 e 18-8), incamerando di fatto il primo set molto prima della sua naturale conclusione. Prima del 25-13 c’è spazio anche per l’ingresso di Acquarone e Gabi Garcia, con quest’ultimo a segno con un muro per il 21-9.

Nel secondo parziale sono due errori a rete, quasi immediati, dei brianzoli a offrire il primo spunto ai gialloblù (6-3); stavolta gli ospiti riescono però a restare in scia (7-6), ma il muro di casa fa buona guardia, garantendo un nuovo +3 (9-6, time out Eccheli). Nella parte centrale i Campioni d’Italia si tengono stretti il vantaggio (12-9 e 14-11) nonostante le ripetute fiammate della Vero Volley per provare ad entrare in partita. Per scrollarsi di dosso definitivamente l’avversario serve allora una rotazione al servizio di Sbertoli, che produce un muro di Flavio e una ricostruita vincente a testa di Ramon e Michieletto (20-15); il 2-0 ed il conseguente cambio di campo arriva quindi in fretta, sul 25-19 con un errore di Padar.

Nel terzo periodo la Vero Volley Monza prova ad essere più spregiudicata, affidandosi a servizio e muro per provare ad invertire la tendenza. La mossa frutta gli effetti desiderati (0-2, 4-5 e 8-10), costringendo Mendez a spendere un time out ben prima della metà del set. Un ace di Bartha, ispiratissimo dalla linea dei nove metri per tutta la serata, vale l’aggancio a quota 13, poi l’Itas Trentino mette la freccia ancora grazie al servizio (punto diretto di Ramon per il 17-15). I gialloblù prendono sempre più velocità coi muri di Flavio e Bartha (20-16) e staccano il biglietto per la Final Four di febbraio a Bologna già sul 25-19.

Il 2025 gialloblù si chiude quindi con lo Scudetto sulle maglie, il primo posto in classifica in SuperLega, venti vittorie in altrettante partite casalinghe disputate negli ultimi dodici mesi e una striscia di affermazioni consecutive arrivata stasera a quota undici (nove in SuperLega, una in Champions League e quella odierna in Coppa Italia).

“Per tutta la partita abbiamo avuto la giusta mentalità, giocando una buona pallavolo e tenendo alto il livello di concentrazione – ha spiegato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . In particolare, abbiamo offerto una buona prestazione fra attacco e muro, che sono sempre stati di ottima qualità. Sono felice per questo risultato, che ci porta in Final Four; sarà il nostro primo obiettivo del 2026, daremo il massimo come abbiamo fatto sino ad ora per provare a centrarlo”.

Per l’Itas Trentino cinque giorni senza partite ufficiali, a cavallo del cambio di anno solare; il prossimo impegno è infatti in calendario sabato 5 gennaio alle ore 18 alla BTS Arena per l’anticipo del quattordicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca da giocare contro la Cucine Lube Civitanova. Diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e VBTV.

Il tabellino.

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0

(25-13, 25-19, 25-19)

ITAS TRENTINO: Ramon 9, Flavio 10, Faure 10, Michieletto 15, Bartha 8, Sbertoli, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 1. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie. All. Marcelo Mendez.

VERO VOLLEY: Rohrs 11, Mosca 5, Padar 8, Atanasov 2, Beretta 9, Zimmermann 2, Scanferla (L); Frascio, Velichkov. N.e. Marttila, Ciampi, Knipe, Pisoni. All. Massimo Eccheli.

ARBITRI: Goitre di Torino e Caretti di Roma.

DURATA SET: 21’, 27’, 26’; tot 1h e 14’.

NOTE: 3.428 spettatori, incasso di 27.532 euro. Itas Trentino: 7 muri, 8 ace, 11 errori in battuta, 3 errori azione, 56% in attacco, 44% (16%) in ricezione. Vero Volley: 3 muri, 3 ace, 9 errori in battuta, 8 errori azione, 38% in attacco, % (%) in ricezione. Mvp Flavio.