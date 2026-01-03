Serie C, il Trento batte 3-1 la Giana Erminio e consolida il quinto posto

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Un buon Trento inaugura nel migliore dei modi il suo 2026, e nella ventesima giornata di Serie C, disputata questo pomeriggio allo Stadio Briamasco, supera per 3-1 la Giana Erminio. Dopo un primo tempo condotto con autorità e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini, gli aquilotti vengono ripresi in avvio di ripresa ma reagiscono con personalità, tornando avanti dagli undici metri ancora con Pellegrini e chiudendo definitivamente i conti nel finale con Dalmonte. Per i gialloblù si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro gare.

La cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi tra i pali e la linea difensiva composta da Fiamozzi, Trainotti, Corradi e Maffei. In mediana agiscono Giannotti e Aucelli ai lati di Fossati, mentre in avanti spazio a Chinetti e Dalmonte sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. L’avvio di gara è di chiara marca gialloblù: il Trento approccia il match con il giusto atteggiamento e dopo 7 giri di lancette costruisce la prima occasione con Pellegrini, la cui conclusione trova la pronta risposta di Mazza. Pochi minuti più tardi è invece Trainotti a provarci, ma la sua deviazione termina sul fondo. Al 22’ si affacciano in avanti gli ospiti con il cross dalla sinistra di Ruffini che pesca Vitale: il colpo di testa è però centrale e viene intercettato facilmente da Tommasi. Poco prima della mezz’ora il Trento torna a rendersi pericoloso con Maffei, che tenta la conclusione dalla distanza senza trovare di poco lo specchio della porta. Al 29’ arriva il meritato vantaggio della squadra di Tabbiani: Pellegrini riceve palla in area, si gira su Colombara e calcia, infilando il pallone nell’angolo alla destra di Mazza. Le due squadre vanno così al riposo con il Trento avanti di una rete.

In apertura di seconda frazione, però, arriva la risposta della Giana Erminio che trova il pareggio con Berretta. La formazione gialloblù non accusa il colpo e si riversa nuovamente in avanti, andando vicina al nuovo vantaggio con l’incornata di Pellegrini, ben indirizzata ma neutralizzata dall’intervento in tuffo di Mazza. I gialloblù continuano a spingere e all’81’ trovano il nuovo vantaggio grazie alla marcatura siglata ancora da Pellegrini, questa volta dagli undici metri. A pochi minuti dal triplice fischio finale i gialloblù calano anche il tris, per effetto della rete siglata da Dalmonte. Grazie a questa vittoria, la squadra di Tabbiani aggiunge altre tre punti alla propria classifica e sale così al quinto posto con trenta punti in solitaria.

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara, il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, ha premiato i componenti del board del Patto Trentino, l’organismo che guida e coordina il progetto promosso dal club e dedicato allo sviluppo del calcio territoriale. A rappresentare il board allo Stadio Briamasco sono stati Katia Gabrielli (Presidente Redival), Loris Comai (Responsabile Settore Giovanile Alta Giudicarie) e Salvatore Trombetta (Collaboratore Tecnico Trento Academy), ai quali è andato il ringraziamento del Presidente e di tutta la società per l’impegno e la passione nel portare avanti un progetto volto alla valorizzazione delle società del territorio.

“Siamo molto contenti perché fare due vittorie consecutive in casa non è mai semplice, soprattutto contro squadre di valore come la Giana Erminio, che oggi ha disputato una buona partita. I ragazzi sono stati bravi a leggere i momenti del match e a trovare soluzioni, sia senza palla sia con il possesso. Per questo voglio fare i complimenti a tutti loro. Dispiace per il gol subito a inizio ripresa, ma è arrivato su una giocata di grande qualità degli avversari. La cosa più importante è che la squadra non abbia perso equilibrio e abbia saputo riprendere la gara con personalità. Sono particolarmente felice per Jacopo Pellegrini: prestazioni come quella di oggi ne ha fatte tante anche in passato, magari senza riuscire a concretizzare. Ha sempre lavorato tanto per la squadra, mantenendo equilibrio anche nei momenti meno fortunati sotto porta. Oggi ha trovato due gol che danno ancora più valore al suo percorso e se li merita tutti. È stato bello vedere l’abbraccio dei compagni, perché tutti sanno quanto dà al gruppo. Stiamo vivendo un buon momento, ma dobbiamo continuare a mantenere equilibrio. L’entusiasmo, l’autostima e la consapevolezza fanno bene, l’importante è non trasformarli in euforia. Il campionato è lungo, vogliamo continuare a crescere, guardare avanti e affrontare ogni partita con ambizione e coraggio, a partire dalla prossima trasferta”, le parole di mister Luca Tabbiani al termine della partita.

Gli aquilotti torneranno in campo sabato 10 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Rigamonti dove affronteranno l’Union Brescia per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino.

A.C. TRENTO 1921 – GIANA ERMINIO 3-1 (1-0)

RETI: 29’pt 37’st (rig) Pellegrini, 2’st Berretta, 43’st Dalmonte

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Fiamozzi (31’st Triacca), Trainotti, Corradi, Maffei; Giannotti, Fossati (32’st Sangalli), Aucelli (18’st Benedetti), Dalmonte (45’st Fedele), Pellegrini, Chinetti (45’st Calzà). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Capone, Cappelletti, Muca, Genco, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara, Piazza, Ruffini; Previtali (28’st Duca), Renda (29’pt Beretta), Marotta, Lamesta, Nucifero (28’st Occhipinti); Akammadu, Vitale. A disposizione: Zenti, Azzolari, Ferri, Pinto, Nelli, Rizzo, Lischetti, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Nirintsalama T. Andriambelo di Roma1 e Angelo Di Curzio di Civitavecchia

QUARTO UFFICIALE: Davide Cerea di Bergamo

OPERATORE FVS: Carlo De Luca di Merano

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 25’pt Lamesta, 15’st Previtali, 23’st Occhipinti. Recupero: 2’+ 7’. Spettatori: 1200 circa.