Sull’Alpe Cimbra arriva lo snowboard internazionale

Non solo le Olimpiadi nel 2026 porteranno in Trentino le competizioni internazionali degli sport invernali: da gennaio a marzo, infatti, l’Alpe Cimbra ospiterà una serie di eventi di assoluto prestigio per lo snowboard. Si parte giovedì 8 e venerdì 9 gennaio con una due giorni di Coppa Europa di gigante parallelo sia maschile sia femminile, con i giovani più promettenti a caccia di piazzamenti importanti per sognare magari l’ultima convocazione per i Giochi a Cinque Cerchi. Gli appuntamenti del circuito continentale sono di casa sull’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, visto che la storia racconta che su queste piste si sono disputate ben sette tappe per il settore sci alpino e nel 2024 e 2025 pure una doppia competizione di snowboard.

I due giorni successivi, sabato 10 e domenica 11 gennaio, la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra proseguirà il proprio impegno organizzativo proponendo due Fis Junior di slalom parallelo, la prima con validità di Coppa Italia, la seconda in versione Open. E per chiudere in bellezza per la prima volta in assoluto andranno in scena dal 27 al 29 marzo i campionati mondiali junior, con il gigante parallelo il venerdì, lo slalom parallelo il sabato e il team event domenica.

“L’idea di mettersi in gioco con le discipline dello snowboard ha un significato particolare”, spiegano gli organizzatori, “perché evidenzia la multidisciplinarità sportiva della ski area e del percorso formativo della società sportiva, che non si occupa esclusivamente di sci alpino, ma pure di altre specialità invernali, come lo snowboard. Non è infatti un caso che dal vivaio siano usciti atleti come Sofia Valle, che lo scorso anno vinse proprio lo slalom parallelo di Folgaria, o come Sofia Groblechner che è invece una specialista dello snowboardcross, così come il giovane Octavian Buda”.

Nella due giorni di Coppa Europa di Folgaria sono attesi un centinaio di atleti in rappresentanza di una quindicina di nazioni.