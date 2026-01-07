CEV Champions League, la Trentino Itas maschile espugna Tours

Foto cev.eu e Alexandre Filippe

Comincia come era finito il 2025 il nuovo anno per la Trentino Itas maschile, che in CEV Champions League espugna per 3 a 1 il campo del Tours in rimonta, collezionando la tredicesima vittoria consecutiva, la quindicesima in diciassette partite stagionali sin qui giocate. Il successo in quattro set sul campo degli ultimi vincitori della Ligue A consente alla squadra allenata da Marcelo Mendez di restare in testa alla classifica della Pool A della fase a gironi del massimo trofeo continentale dopo due turni, alla vigilia del match con lo Ziraat Ankara (prevista per il 21 gennaio in Turchia) in quello che potrebbe essere lo scontro diretto per il primo posto finale.

I gialloblù questa sera hanno confermato di avere tante armi a propria disposizione, non solo dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico, ma anche dal lato temperamentale, in una giornata in cui il servizio ha faticato ad essere continuo ed il muro ha offerto il suo apporto solo nella seconda metà del match. Sorpresa dall’avvio veemente dei padroni di casa (a segno nel primo parziale grazie soprattutto alla grande vena realizzativa dell’opposto sloveno Mujanovic), la Trentino Itas ha infatti avuto lucidità e nervi saldi nel braccio di ferro impostato con i francesi nel finale di secondo parziale. Vinta ai vantaggi quella frazione, grazie ad un ace di Ramon (l’unico della sua partita chiusa comunque in doppia cifra), successivamente i Campioni d’Italia sono diventati padroni del campo, vincendo a mani basse il terzo set e resistendo senza soffrire troppo al disperato tentativo di rientrare nel match del Tours nel quarto parziale. Protagonista assoluto del successo da tre punti l’opposto francese di Trento Théo Faure, profeta in patria con 24 punti personali, il 62% in attacco, due muri e un ace che gli sono valsi il premio di mvp. La sua prova, in costante crescita, ha risolto gli iniziali problemi nella fase di break point della squadra di Mendez, che poi ha trovato anche altre uscite affidabili al gioco di Sbertoli, come Michieletto (18 col 52%) e Bartha, a segno 14 volte col 69% in primo tempo, due battute punto ed un muro vincente.

La cronaca. La Trentino Itas si presenta alla Salle Robert Grenon di Tours a poco più di due anni di distanza dall’ultima volta, lasciando a riposo Flavio; lo starting six prevede quindi Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Jordi Ramon in posto 4, Torwie e Bartha al centro Laurenzano libero. I padroni di casa devono fare a meno all’ultimo anche dello schiacciatore Kavogo Yaoussia (nemmeno a referto) e rispondono con Coric in regia, Mujanovic opposto, Suihkonen e Heslinga schiacciatori, Voss e Dos Santos centrali, Luca Ramon libero. L’avvio dei gialloblù è molto concentrato ed efficace in fase di break point (3-1 e 6-3), con Michieletto e Faure subito in palla; i padroni di casa però reagiscono in fretta e trovano la parità con due errori in attacco consecutivi di Torwie e dello stesso Faure. L’attacco di Heslinga vale il sorpasso sul 12-13, poi i locali volano sul +2 (13-15) per colpa di un’altra schiacciata abbondante dell’opposto francese e in seguito anche il +3 (13-16) a causa del muro subito dal neoentrato Gabi Garcia. In seguito, la situazione peggiora ancora, con anche Ramon falloso a rete; Mendez inserisce allora Bristot e richiama in campo Faure quando il suo omologo portoricano sbaglia altre due schiacciate consecutive (16-22). Il primo tempo di Dos Santos chiude il set in favore dei locali sul 19-25.

La Trentino Itas reagisce in avvio di secondo parziale: Bartha e Michieletto, supportati da Ramon, guidano i compagni subito alla fuga (8-3); i gialloblù tengono bene il campo anche a muro con Torwie (12-8 e 15-10), prima di subire il ritorno transalpino, che passa dai servizi di Mujanovic e dai muri di Dos Santos (15-13, time out Mendez). L’opposto sloveno firma la parità a quota 16, ma Trento con Michieletto ha un nuovo spunto (20-18); il muro di Dos Santos su Faure vale la nuova parità a quota 23 (time out di Mendez). Alla seconda occasione, i gialloblù ottengono il punto della parità nel computo dei parziali grazie all’ace di Ramon che vale il 26-24.

Sull’onda dell’entusiasmo per il successo allo sprint del precedente periodo, la Trentino Itas scatta bene dai blocchi anche nel terzo set (4-0) con il muro di Faure e l’ace di Torwie. La formazione gialloblù è un treno in corsa che prende sempre più velocità (10-2, 15-5) con tutti i giocatori offensivi che si mettono in bella evidenza; non solo Michieletto, ma anche Faure e Bartha. Il 2-1 esterno arriva quindi in fretta, già sul 25-12, con Tours in evidente difficoltà in attacco, ma anche in ricezione e difesa, fondamentali che nei primi due set avevano tenuto a galla i padroni di casa.

La musica non cambia nel quarto parziale, con Trento che scappa via subito con muro e battuta (4-2 e 8-4); il Tours non demorde e con Mujanovic si riavvicina (13-11), profondendo il massimo sforzo fra seconda e prima linea. I gialloblù non perdono però mai la calma e ripartono con il muro di Bela Bartha dopo il time out di Mendez (19-16). Stavolta i transalpini non riescono più a reagire: il 3-1 finale arriva sul 25-20 grazie ad un altro block vincente, firmato da Ramon su Mujanovic.

“E’ stata una partita molto difficile, perché i nostri avversari hanno giocato una grande pallavolo specialmente nei primi due set – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Marcelo Mendez al termine del match in terra francese – . Abbiamo impiegato molto per riuscire a trovare le giuste mosse ed il ritmo necessario a prendere in mano le redini del confronto, ma penso che ci sia molto merito specifico anche del Tours. Nella seconda metà della gara siamo usciti fuori con maggior disinvoltura, mettendo in mostra le nostre caratteristiche migliori. La Champions League è questa; non puoi mai abbassare la guardia se vuoi portare a casa la vittoria”.

Il prossimo impegno europeo sarà giocato il 21 gennaio ad Ankara (Turchia) contro i padroni di casa dello Ziraat Bankkart; prima di allora i gialloblù disputeranno però altre tre partite di regular season SuperLega Credem Banca: domenica 11 e domenica 18 in casa rispettivamente contro Verona e Milano, mercoledì 14 a Modena.

Il tabellino.

Tours Vb-Trentino Itas 1-3

(25-19, 24-26, 12-25, 20-25)

TOURS VB: Coric 3, Suihkonen 3, Voss Messias 4, Mujianovic 29, Heslinga 7, Do Santos 5, Ramon L. (L); N.e. Cron, Huard, Marshman, Folgalvez, Scherer. All. Igor Juricic.

TRENTINO ITAS: Ramon J. 13, Torwie 6, Faure 24, Michieletto 18, Bartha 14, Sbertoli 1, Laurenzano (L); Bristot 1, Gabi Garcia, Acquarone. N.e. Pesaresi, Giani, Sandu, Flavio. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Fernandez Fuentes di Barcellona (Spagna) e Luts di Bruxelles (Belgio).

DURATA SET: 24’, 30’, 20’, 24’; tot 1h e 38’.

NOTE: 2.780 spettatori. Tours Vb: 9 muri, 1 ace, 11 errori in battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 39% (17%) in ricezione. Trentino Itas: 7 muri, 6 ace, 22 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 49% (7%) in ricezione. Mvp Faure.