Padre Alex Zanotelli ha incontrato il sindaco di Trento Ianeselli

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha incontrato oggi a palazzo Geremia padre Alex Zanotelli, già direttore di Nigrizia e poi missionario a Korogocho, baraccopoli alla periferia di Nairobi, da sempre ispiratore e fondatore di svariati movimenti per la pace e la giustizia sociale. Da anni residente a Napoli, nel rione Sanità, Zanotelli è in questi giorni nel suo Trentino, dove ha la famiglia e molti amici.

Durante l’incontro di questa mattina il sindaco e padre Alex hanno parlato della situazione internazionale più che mai drammatica, della figura di Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta scomparso proprio ieri, di Trento Capitale del volontariato e delle parole che Papa Leone ha rivolto ai sindaci dei capoluoghi italiani in occasione della recente udienza in Vaticano organizzata dall’Anci: “Citando il prete partigiano don Primo Mazzolari – ha raccontato Ianeselli – il Papa ci ha detto che non basta costruire strade e fognature. Governare una città significa creare i presupposti perché le persone possano affratellarsi”. Padre Alex ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei Comuni per la pace, che in Trentino ha un simbolo potente come quello della Campana dei caduti di Rovereto.