Al Palaghiaccio di Trento lo spettacolo acrobatico “Murmuration”

La compagnia canadese Le Patin Libre porterà al Palaghiaccio di Trento, dal 31 gennaio al 2 febbraio, “Murmuration”: uno spettacolo acrobatico su ghiaccio di rara potenza visiva ed emotiva.
Una performance innovativa che fonde danza, sport, tecnologia e natura, trasportando il pubblico nel cuore di uno dei fenomeni più affascinanti del mondo animale: le coreografie aeree degli storni, uccelli gregari che, riunendosi in nugoli prima delle migrazioni meridionali, producono nei loro imprevedibili volteggi quel rumore, il mormorio appunto.
Il momento di spettacolo sarà inoltre accompagnato da altre attività correlate che sapranno coinvolgere il pubblico in maniera diversa: ci sarà un suggestivo Ice Dance Party dopo lo spettacolo del 31 gennaio, un laboratorio per famiglie (1 febbraio), ed è infine prevista anche una recita rivolta esclusivamente alle scuole (2 febbraio).
Informazioni e biglietti disponibili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content