Al Palaghiaccio di Trento lo spettacolo acrobatico “Murmuration”

Villazzano, in 70 al corso di cucito delle suore di Maria Bambina

È un rito che si ripete ogni estate da molti anni, e che raduna attorno all’arte del cucito bambine e giovani. Ha avuto successo il corso organizzato dalle suore di Maria Bambina di Villazzano, e in particolare da suor Agnese. Quest’anno sono state 70 le partecipanti dalla prima elementare in su. Alcune anche da Povo. Il […]