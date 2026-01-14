Città Futura – società cooperativa sociale, prima ad ottenere la certificazione ASSE.CO – Asseverazione di Conformità

È stata ufficialmente assegnata, per la prima volta in Trentino, a Città Futura società cooperativa sociale, la certificazione ASSE.CO – Asseverazione di Conformità, uno strumento che attesta la piena regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro sotto il profilo contrattuale, contributivo, retributivo e della sicurezza.

Questa certificazione nasce da un protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’obiettivo di certificare la correttezza delle imprese nella gestione del personale e, al contempo, promuovere una diffusa cultura della legalità. È un’iniziativa che trova un deciso sostenitore nel Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento, Mauro Zanella, il quale ne promuove con forza l’adozione sul territorio, ed anche nella dirigente del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Giuliana Cristoforetti.

“L’ottenimento di questa certificazione – ha commentato Sandra Dodi, presidente di Città Futura – è la conferma di una scelta precisa: mettere al centro la qualità delle relazioni di lavoro, la trasparenza e la tutela dei diritti, perché crediamo che il benessere di chi lavora con noi sia una condizione fondamentale per offrire servizi educativi di qualità alle famiglie e alle comunità con cui collaboriamo”.

Il percorso di certificazione è stato realizzato con la collaborazione della consulente del lavoro Paola Sanna dello studio Sanna – Vichi di Trento ed è frutto di un lavoro approfondito e sinergico che ha coinvolto l’area risorse umane della cooperativa, coordinata dalla responsabile Sara Bettocchi.

Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca della Provincia Autonoma di Trento, Achille Spinelli, nel congratularsi con la cooperativa, ha definito questo risultato “un segnale confortante e di vitalità di quel patto tra Pubblica amministrazione ed imprese, ove la tensione verso obiettivi di legalità è premiata con un contenimento dell’attività di vigilanza”. “Le imprese trentine che dimostrano un forte senso di responsabilità sociale – ha sottolineato – devono essere premiate e valorizzate anche nell’ambito della vigilanza ispettiva sulla regolarità del lavoro”.

Il percorso di asseverazione intrapreso da Città Futura è stato infatti particolarmente approfondito e rigoroso. Ne è ulteriore conferma il fatto che, parallelamente al processo certificativo, l’Ufficio Ispettivo provinciale ha svolto una verifica indipendente per confrontare l’iter ASSE.CO con le consuete modalità di controllo pubblico. L’attività, coordinata da Roberto Nulli, Sostituto Direttore dell’Ufficio Ispettivo, con le ispettrici Lara Poletti e Hajar Boudraa, ha confermato la piena corrispondenza tra i due percorsi.