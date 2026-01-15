Sabato 24 gennaio torna la Marcialonga Stars

Foto © Pagina Facebook della Marcialonga

La Marcialonga Stars, l’iniziativa più “speciale” della Marcialonga, torna sabato 24 gennaio 2026. Quest’anno, in occasione delle Olimpiadi invernali, l’evento si terrà a Pozza di Fassa, con ritrovo presso la Caserma dei Vigili del Fuoco a partire dalle 12. La partenza è prevista alle 13.

Organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori trentina, in collaborazione con il Comitato Organizzatore Marcialonga e il Gruppo Sciatori della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, la Marcialonga Stars continua a unire sport, solidarietà e prevenzione.

L’evento non è solo una gara non competitiva con sci da fondo o ciaspole, ma anche una giornata di sensibilizzazione dedicata al sostegno delle attività LILT sul territorio trentino e oltre. Il ricavato della manifestazione andrà a finanziare il Progetto di Accoglienza LILT, che offre ospitalità a pazienti oncologici che si spostano verso Trento dalle valli trentine, da altre regioni italiane e dall’estero. Le case sono accoglienti e confortevoli, pensate per ricreare un ambiente familiare dove ritrovare la quotidianità e affrontare il percorso terapeutico. Le volontarie dedicate affiancano le famiglie, supportandole sia dal punto di vista pratico che emotivo, insieme ad altri volontari che garantiscono l’accompagnamento dei pazienti dalle case alle terapie.

Come sempre, la Marcialonga Stars sarà anche l’occasione per incontrare i testimonial Marcialonga Stars (tra cui Cristian Zorzi, Marco Albarello, Franco Nones e Claudia Paolazzi), figure di spicco del mondo dello sport, insieme a personalità della politica, dello spettacolo, dell’economia e della cultura. Tutti correranno accanto a sostenitori, amici, simpatizzanti e soci LILT, per condividere il messaggio di solidarietà e prevenzione, in modo che anche quest’anno l’evento possa raggiungere un grande successo.

Un momento particolarmente emozionante sarà la consegna del Premio Lorenzo Lucianer al primo classificato nella categoria sci di fondo maschile, in memoria del giornalista RAI, da sempre vicino a LILT e alla manifestazione.