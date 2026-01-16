“Un dolce per te”, 3.400 panettoni e pandori destinati a Trentino Solidale

Nel mese di dicembre Coop Trentino Südtirol e le Famiglie Cooperative hanno aderito all’iniziativa nazionale di Coop Italia “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”. Un progetto che ha permesso, per ogni panettone o pandoro a marchio Coop acquistato dal consumatore socio o dal cliente possessore dell’App InCooperazione, di donarne uno a favore delle persone in difficoltà, rendendo più dolce il periodo delle festività natalizie.

Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico e concreto, che ha contribuito a portare un sorriso e un aiuto tangibile a molte famiglie del territorio. Prima di Natale sono stati infatti consegnati 3.400 panettoni e pandori destinati al Banco Alimentare del Trentino Alto Adige e a Trentino Solidale.

Alla donazione dei dolci si è aggiunto anche un contributo, frutto della generosità dei consumatori, pari a 8.340 euro, devoluto alle due associazioni. Oggi, venerdì 16 gennaio, presso la sala Consiglio di SAIT – Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine, si è tenuto un incontro alla presenza del presidente di SAIT, Renato Dalpalù, e dei rappresentanti delle associazioni beneficiarie: Luca Merlino per il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige e Giorgio Casagranda per Trentino Solidale ODV.