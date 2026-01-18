Basket, brutto stop interno per l’Aquila con Cremona

Foto Lorena Bonapace

È la Vanoli Cremona ad avere la meglio sull’Aquila Basket, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A di pallacanestro. Parte meglio la formazione ospite, ma i bianconeri reagiscono con decisione, toccando anche il +7, ma Cremona resta in scia e nel finale si dimostra più cinica, piazzando il break decisivo che vale l’85-94 conclusivo. Non bastano ai bianconeri i 22 punti di Steward e i 18 di Jones. Per la Vanoli Cremona l’MVP è Davide Casarin, autore di 20 punti e 9 assist per 28 di valutazione complessiva.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Jones, Jakimovski, Aldridge e Mawugbe mentre Cremona risponde con: Durham, Willis, Jones, Ndiaye e Anigbogu.

Jakimovski apre le marcature in contropiede, poi Willis colpisce dall’arco dopo un rimbalzo offensivo e Ndiaye appoggia al tabellone altri due punti. Aldridge cattura un rimbalzo offensivo e segna da sotto, quindi Jakimovski e Jones portano Trento sull’8-5. Willis pareggia con una tripla e Durham, ancora dai 6,75, firma il sorpasso della Vanoli. Steward realizza un canestro in palleggio arresto e tiro, Jones colpisce da tre ma Steward risponde dall’angolo; con i liberi di Durham il punteggio dice 13-16 a metà primo quarto. Aldridge segna la tripla del pareggio, Casarin riporta avanti Cremona con un post up, Jogela appoggia due punti sull’alzata di Mawugbe e Veronesi colpisce dall’arco. Ancora tripla di Aldridge, Casarin segna in penetrazione per il 21-23, poi Veronesi realizza un’altra tripla. Mawugbe trova il tap-in che riavvicina i bianconeri, ma Veronesi segna ancora da tre per il 23-29 con cui si chiude il primo quarto.

Battle fa 2/2 in lunetta e Steward realizza il canestro del -2, ma Veronesi colpisce con la sua quarta tripla della serata e Casarin firma quattro punti consecutivi per il +9 Vanoli. Steward segna dall’arco, Willis risponde da sotto e poi ancora Steward trova un floater vincente per il -6. Durham realizza due tiri liberi, Trento reagisce con due triple consecutive di Jones e Steward che riportano i bianconeri sul -4, costringendo coach Brotto al timeout. Jones segna due liberi e Battle riavvicina ulteriormente l’Aquila fino al -2. Casarin segna una tripla, Bayehe risponde immediatamente e nel finale i bianconeri mettono la testa avanti con il canestro di Forray che vale il 49-48 all’intervallo.

Aldridge apre il secondo tempo con un tap-in, Willis pareggia subito con una tripla dalla punta ma Jones segna subendo fallo e completa il gioco da tre punti, con Steward che porta l’Aquila sul +5. Ndiaye appoggia due punti al tabellone, Jones risponde dalla lunetta e Willis segna un runner allo scadere dei 24”. Jones colpisce dall’arco, Taijon Jones replica con un appoggio e Jogela realizza la tripla del 64-57. Ndiaye segna ancora da tre, Grant riporta la Vanoli a -2 ma Jakimovski risponde immediatamente con una tripla. Grant schiaccia, Jakimovski realizza altri due punti e Durham tiene Cremona in scia sul 69-65. Durham fa 2/2 in lunetta, Jones realizza tre tiri liberi e il terzo quarto si chiude sul 72-67 per i bianconeri.

Anigbogu apre la ripresa con tre punti, Battle segna un tiro libero ma Willis risponde con una schiacciata e Veronesi firma il sorpasso con la tripla dall’angolo. Anigbogu realizza due tiri liberi, Durham replica e la Vanoli scappa sul 73-79. Steward segna un floater, Jakimovski accorcia in contropiede ma Casarin realizza due tiri liberi e poco dopo serve Grant per il 77-83. Casarin segna quindi quattro punti consecutivi portando Cremona sul 77-87, costringendo coach Cancellieri al timeout. Nel finale Casarin realizza altri due punti, Bayehe colpisce dall’arco e Steward segna subendo fallo per il -6, ma la Vanoli gestisce gli ultimi possessi e chiude sull’85-94.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 85

VANOLI BASKET CREMONA 94

(23-29, 49-48; 72-67)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 22, Jones 18, Niang, Jogela 5, Forray 2, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 2, Aldridge 10, Jakimovski 11, Bayehe 9, Hassan, Battle 9. Coach Cancellieri.

Vanoli Basket Cremona: Anigbogu 6, Willis 18, Jones 2, Casarin 20, Grant 6, Galli, Veronesi 21, De Gregori N.E, Durham 14, Ndiaye 7. Coach Brotto.