Torna “Il mondo capovolto”, fumigazioni tra purificazione e preparazione alla primavera

Sabato 7 febbraio, dalle 16 alle 19, il METS – Museo etnografico trentino San Michele proporrà “Il mondo capovolto“, un nuovo appuntamento con il rito delle fumigazioni: un invito a vivere un’esperienza coinvolgente.

Accompagnati da Anna Perdibon, antropologa e narratrice, e da Irene Hager, pedagogista ed esperta di erbe, prosegue il ciclo di incontri dedicati all’esplorazione dell’universo vegetale, delle leggende, dei simboli e delle ritualità alpine, per immergersi nel cuore dell’inverno. Un percorso che intreccia antichi saperi, usi fitoterapici, racconti e tradizioni, per riscoprire il profondo legame tra natura e cultura alpina. Tra storie avvolgenti, profumi di erbe e alberi tradizionalmente impiegati nelle fumigazioni, l’esperienza si farà viaggio sensoriale intenso e coinvolgente.

In questo tempo di passaggio, il gioco delle maschere assume un ruolo centrale: indossare un volto altro significa sospendere l’identità individuale e oltrepassare la soglia tra umano e simbolico. La maschera non cela, ma rivela, dando forma alle forze invisibili che regolano l’equilibrio della comunità e il ciclo della vita.

In questo stesso contesto si colloca il rito delle fumigazioni, praticato tradizionalmente nel mese di febbraio come atto di purificazione e preparazione, quando l’inverno non è ancora concluso ma la primavera inizia a farsi sentire. Bruciare erbe, radici e resine diviene un atto di purificazione profonda: scaccia le energie stagnanti dell’inverno, libera l’ambiente e lo spirito da ciò che ormai ha compiuto il proprio ciclo, e ristabilisce un ordine armonico tra corpo, natura e mondo invisibile.

Posti limitati con prenotazione obbligatoria al numero 0461 650314