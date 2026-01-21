A Trento venerdì 23 gennaio la 26esima Festa di San Sebastiano del Triveneto

Trento, martedì aprono le iscrizioni al nido estivo

Da martedì 25 marzo fino alle 12 di venerdì 4 aprile saranno aperte le iscrizioni al servizio di nido estivo e al servizio di animazione estiva che si svolgeranno dal 4 al 27 agosto. Il servizio di nido estivo sarà svolto al nido d’infanzia “Clarina” in via Einaudi 24 e, in caso di esubero delle […]