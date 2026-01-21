A Trento venerdì 23 gennaio la 26esima Festa di San Sebastiano del Triveneto

Sarà celebrata venerdì 23 gennaio a Trento la ventiseiesima Festa di San Sebastiano del Triveneto, patrono della Polizia locale. All’evento saranno presenti il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il comandante del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone Alberto Adami e il presidente del Circolo dei 13 Marco Agostini, insieme alle rappresentanze delle Polizie Locali di tutte le città del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige.
La cerimonia comincerà alle 9.15 in piazza Santa Maria Maggiore con l’accoglienza e l’ammassamento. A seguire, alle 9.45 si svolgerà l’Alzabandiera e, alle ore 10, i presenti si sposteranno nella Chiesa di Santa Maria Maggiore per la celebrazione della Messa presieduta da monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento.
Alle 11, la mattinata proseguirà con il corteo che percorrerà le vie cittadine per raggiungere, alle 11.30, il teatro sociale in via Oss-Mazzurana, dove avrà luogo la Cerimonia civile. L’evento si concluderà con un momento conviviale nella sala Remo Wolf del Palazzo della Provincia Autonoma di Trento.