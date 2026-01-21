Pattinaggio all’aperto grazie al Lago Smeraldo in Val di Non

Grazie al freddo dell’ultimo periodo, da sabato 24 gennaio tornerà l’esperienza unica di pattinare sulla superficie ghiacciata del Lago Smeraldo a Fondo in Val di Non.

Il Lago Smeraldo è uno dei luoghi più suggestivi del Trentino-Alto Adige: un bacino artificiale di montagna situato a circa 1.000 m di altitudine circondato da boschi, panorami mozzafiato e l’atmosfera incontaminata delle Alpi. In inverno, quando il gelo avvolge l’acqua e la natura si fa silenziosa, la superficie ghiacciata diventa una delle piste più affascinanti e rare dell’arco alpino dove pattinare “all’aperto”, sotto il cielo d’inverno e immersi nel tipico paesaggio boschivo.

Grazie al lavoro attento della Cooperativa Smeraldo, che ha predisposto la pista con cura e sicurezza, il lago è ritornato nuovamente una pista di ghiaccio naturale perfettamente levigata, grazie anche all’utilizzo di una macchina rasaghiaccio professionale che crea una superficie liscia e godibile come in uno stadio.

“Già dall’inizio della stagione nei primi giorni di gennaio -fa sapere la Cooperativa Smeraldo– centinaia di persone hanno vissuto l’emozione di pattinare sul lago tra entusiasmo e meraviglia per la location unica nel suo genere. La magia del pattinaggio su ghiaccio è stata anche celebrata in occasione di uno spettacolo speciale organizzato il 5 gennaio dalla Smeraldo Ice Team Val di Non, con le atlete impegnate in esibizioni sulla superficie ghiacciata che hanno raccolto applausi e apprezzamenti da parte del pubblico presente. La pista sul Lago Smeraldo è un’attrazione unica e imperdibile per famiglie, amici, sportivi e amanti della natura, un’occasione per vivere l’inverno in Val di Non anche senza sciare, in un ambiente naturale e suggestivo che rimane impresso nella memoria di chi lo prova”.

La Cooperativa Smeraldo, oltre ad aver predisposto la superficie in totale sicurezza, fornisce anche il noleggio dei pattini al pubblico, rendendo l’esperienza accessibile a tutti, dai più piccoli ai pattinatori più esperti.

L’apertura per il pubblico sarà sabato 24 gennaio (14:30 – 17:30 e 20:30 – 22:30) e domenica 25 (14:30 – 17:30). In caso di temperature troppo elevate o condizioni climatiche avverse, l’attività di pattinaggio si svolgerà regolarmente all’interno della pista al coperto del Palasmeraldo di Fondo, che offre ghiaccio sempre pronto e attrezzature di noleggio per continuare a divertirsi senza interruzioni.

Per ulteriori info: Cooperativa Smeraldo – 0463 850000 / Palasmeraldo – 0463 83262