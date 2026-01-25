Nei teatri della Vallagarina l’edizione numero 45 del Sipario d’Oro

È stata presentata venerdì 23 gennaio alla Distilleria Marzadro l’edizione numero 45 del Sipario d’Oro, il Festival Nazionale di Teatro amatoriale promosso fin dal 1982 dalla Comunità della Vallagarina in condivisione con i Comuni del territorio e organizzato dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini”, con il sostegno, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dell’APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo e dei Main Sponsor Marzadro, Cavit e Banca per il Trentino Alto Adige.

Anche quest’anno il Sipario d’Oro, in programma dal 13 febbraio al 27 marzo, si svolgerà in 15 teatri, ospitando ben 45 serate di spettacolo. Il cuore pulsante del Festival è il Concorso Nazionale, che accoglie 8 compagnie selezionate tra ben 100 domande inviate da gruppi teatrali provenienti da ogni angolo d’Italia. Le compagnie, tutte di alto livello, si sfideranno in un percorso che mette in risalto la qualità artistica, la creatività e la dedizione che caratterizzano il teatro amatoriale italiano.

Si comincia il 13 febbraio con gli spettacoli del Circuito che si articolerà nei teatri di Ala, Serravalle, Sabbionara, Brentonico, Isera, Pannone, Noarna, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Castellano, Pedersano e Volano.

Il Concorso invece inizierà venerdì 27 febbraio al teatro Zandonai con la compagnia – Avalon Teatro di Battipaglia (SA) con “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo. Una commedia colma di sfumature, intensa e incredibilmente attuale.

A Lizzana sabato 28 febbraio l’Associazione Quanta brava gente di Grottaglie (TA) ci presenta “Tre papà e un bebè” di Antonio Grosso. Il linguaggio comico, i ritmi sostenuti, i cambi di atmosfera e dei registri interpretativi rendono la narrazione fruibile connettendo il pubblico con questi personaggi, così vicini a noi, così imperfetti, così umani.

Venerdì 6 marzo al teatro Zandonai andrà in scena “7 donne e un mistero” di Robert Thomas presentato dalla Compagnia dell’Anello di Forlì, lo spettacolo mette in luce la parte più nascosta delle relazioni che intercorrono all’interno della famiglia con ironia e crescente suspense.

Sabato 7 marzo al Teatro di Lizzana la Compagnia La Cricca di Taranto ci presenta “Farà giorno” di Rosa A.Mendoni e Roberto De Giorgi. Uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour.

Venerdì 13 marzo al Teatro Zandonai la Compagnia Teatrale Soggetti Smarriti di Treviso presenta “Il Campiello” di Carlo Goldoni. Attraverso questa commedia, Goldoni mostra la dignità e la limpidezza del popolo, ricordando che ogni trasformazione autentica nasce dall’amore e non dalla rottura violenta dell’ordine sociale.

Sabato 14 marzo a Lizzana torna il TeatrOltre di Sciacca (AG) con “L’uomo, la, la virtù” di Luigi Pirandello, una feroce satira dell’ipocrisia borghese e dei ruoli sociali imposti.

Venerdì 20 marzo al Teatro Zandonai la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) ci presenta “Che pasticcio Mrs. Peach – il musical” di Alessandro Iacovelli; dietro torte deliziose e biscotti fragranti si nasconde una commedia fatta di intrighi e desideri.

Sabato 21 marzo al Teatro di Lizzana il Teatro Armathan di Verona ci presenta “Maladie d’amour” di M.Cantieri, A. Giacomino, F.Guerra. Il ticchettio della macchina da scrivere e le note del violino fanno da colonna sonora all’amore di Marcel e Pauline, due giovani artisti che si conoscono, si amano e decidono di unire i loro cuori, la loro vita, i loro sogni.

E infine venerdì 27 marzo al Teatro Zandonai l’attesa serata delle premiazioni.

Gli spettacoli al concorso saranno valutati sia dalla giuria tecnica presieduta dal docente universitario Giuseppe Liotta, sia dalla giuria dei giovani composta dagli studenti delle scuole superiori di Rovereto che dal pubblico attraverso le cartoline/voto distribuite in ogni serata. Oltre alla particolare attenzione del Festival nei confronti dei territori della Vallagarina, per diffondere la passione del teatro nei giovani vengono messi loro a disposizione biglietti gratuiti per la visione degli spettacoli.

Per informazioni e prenotazioni la segreteria del Sipario d’Oro in Corso Bettini 64 è aperta tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 16 alle ore 18 dal 2 febbraio al 27 marzo. Nello stesso orario si può telefonare al numero 333 1853967 (anche Whatsapp). Info alla mail prenotazioni@compagniadilizzana.it Sul sito www.sipariodoro.it oltre a tutte le informazioni, si possono prenotare i biglietti per tutti gli spettacoli in programma.