Giornata della memoria a Palazzo Geremia per promuovere la pace

In ricordo delle vittime della Shoah, domani 27 gennaio, è stato organizzato un appuntamento alle 17.30 a palazzo Geremia a Trento con il sindaco Ianeselli, il presidente della Provincia e il commissario del Governo Isabella Fusiello. Le riflessioni di Anpi, Museo storico e Fondazione Fossoli.

Nel salone di rappresentanza si terrà la cerimonia ufficiale con l’arricchimento di alcuni approfondimenti storico culturali: Mario Cossali, presidente Anpi del Trentino, presenterà una riflessione dedicata a “Due preti nella tempesta: don Guido Bortolameotti e padre Gabriel Romanelli”; Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione museo storico del Trentino, proporrà un’analisi su “1936, l’anno olimpico di Garmisch-Partenkirchen e Berlino”; infine, Marika Losi, responsabile scientifica della Fondazione Fossoli, interverrà sul tema “Persecuzione e internamento degli sportivi. Storie dal Campo di Fossoli (1943-44)”.

La città rinnova così il proprio impegno nel custodire la memoria e nel promuovere i valori della pace, del rispetto e della responsabilità civile.