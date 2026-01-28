Neve a bassa quota, situazione meteo in evoluzione

Continua a nevicare sul Trentino, anche a quote basse, con accumuli più abbondanti in montagna. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Meteotrentino, che registra quantitativi medi compresi tra 5 e 20 millimetri di pioggia; la neve è caduta soprattutto oltre i 700–900 metri, con accumuli superiori alle quote più alte. Sotto i 700 metri i quantitativi risultano invece più contenuti. Qualche centimetro di neve bagnata è osservato in Valsugana e, localmente, fino a un paio di centimetri di neve molto bagnata in Valle dell’Adige.

Nelle prossime ore la quota neve tenderà a salire verso gli 800–1.300 metri, in particolare nei settori meridionali. Tuttavia, durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, neve o neve mista a pioggia potrà verificarsi anche a quote inferiori ai 600 metri. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione fino all’esaurimento delle precipitazioni, con un ulteriore innalzamento della quota neve, che si porterà quasi ovunque oltre i 1200–1400 metri. Entro sera, oltre i 1.000–1.300 metri potranno cadere altri 10–20 centimetri di neve o più, con accumuli maggiori alle quote più elevate e quantitativi via via inferiori scendendo di quota.

Nel corso della notte e nella giornata di giovedì sono attese precipitazioni intermittenti, prevalentemente nevose oltre i 1.000–1.300 metri, ma localmente anche a quote inferiori. Giovedì, oltre i 1.500 metri, potranno aggiungersi ulteriori 5–15 centimetri di neve o più. Particolare attenzione è richiesta nella notte tra giovedì e venerdì, quando non si escludono gelate, soprattutto sui ponti. Da venerdì e per il fine settimana è previsto un miglioramento del tempo, con assenza di precipitazioni e temperature minime in calo.