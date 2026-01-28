Treni spesso in ritardo: Fugatti chiede a RFI un miglioramento del servizio

In Trentino nel weekend due scioperi dei trasporti

La Provincia di Trento informa che dalle 21 di sabato 22 alle 20.59 di domenica 23 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni festivi dalle 7 alle 10 e dalle 18 […]