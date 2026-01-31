Addio ad Angelo Foletto, critico musicale di primo piano

La Federazione Cori del Trentino si unisce al cordoglio del mondo della musica e al dolore dei familiari per la scomparsa di Angelo Foletto. Critico musicale di primissimo piano, musicologo e docente, membro della commissione artistica del Coro della Sat di Trento, ha fatto parte per tre edizioni della Commissione artistica del Concorso corale Luigi Pigarelli, di cui è stato uno dei volti pubblici più noti e brillanti, anche come presidente della giuria nel 2023.

In veste di critico musicale e saggista di grande caratura, ha da sempre interagito con la Sat al fine di rendere il canto popolare non più cultura subalterna ma di primaria importanza per i contenuti espressivi impliciti. Il mondo corale perde un grandissimo esperto, rigoroso e al tempo stesso appassionato e cordiale.