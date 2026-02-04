“Trentino Ski Sunrise”, alba sugli sci e colazione in alta quota

Sabato 7 febbraio a Pinzolo-Doss del Sabion, verrà riproposta l’iniziativa “Trentino Ski Sunrise”: alba sugli sci abbinata ad una golosa colazione.
L’esperienza prevede il ritrovo alle 6.15 presso la partenza della telecabina Pinzolo-Prà Rodont a Pinzolo e, alle 6.30, la risalita con l’apertura straordinaria dell’impianto. Quindi, alle 7, alba in quota e colazione al rifugio Doss Alpine Style 2101. Infine, alle 8, prima dell’apertura giornaliera delle piste, discesa accompagnata dai maestri di sci.
La prenotazione, obbligatoria dal sito www.campigliodolomiti.it, può essere effettuata fino alle 12 di venerdì 6 febbraio (il costo è di 50 euro che includono risalita in telecabina, colazione con ricco buffet dolce/salato, intrattenimento e discesa accompagnata dai maestri di sci).