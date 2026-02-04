“Trentino Ski Sunrise”, alba sugli sci e colazione in alta quota

Frana di Cortesano, rimosso il blocco roccioso

Sono iniziate questa mattina intorno alle 7 le operazioni per la demolizione del blocco roccioso precario, rimasto in parete dopo la frana che ha investito via ai Masi Saracini, vicino a Cortesano, a Trento. L’intervento si è reso necessario in quanto il blocco è risultato instabile e pericoloso. Dopo aver verificato l’assenza di persone nel […]