A Riva si è chiusa la 50esima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza

Si chiude la 50esima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza e per Garda Dolomiti Azienda per il Turismo spa il bilancio è quello di una presenza “diffusa” che ha centrato l’obiettivo: creare connessioni concrete con il mondo Ho.Re.Ca., valorizzare le eccellenze locali e raccontare, con strumenti operativi, un modo di fare destinazione che mette al centro partner, qualità e identità.

Oltre alla nuova Garda Trentino Lounge, punto d’incontro e confronto con operatori e addetti ai lavori, l’Apt ha lanciato anche Dimensione Gusto, spazio interamente dedicato ai sapori del Garda Trentino e pensato per offrire contenuti, relazioni e ispirazioni al mondo dell’ospitalità.

“Questa edizione di Hospitality è stata per noi un grande successo. È stata l’occasione per accogliere i nostri operatori all’interno della Garda Trentino Lounge, creando uno spazio di incontro e confronto, ma anche per rappresentare il meglio dell’enogastronomia locale a Dimensione Gusto, un format molto apprezzato dal pubblico. Proprio in questo contesto abbiamo presentato MateriaPrima, un nuovo strumento pensato per supportare i ristoratori nel mettere in evidenza le proprie competenze e le eccellenze del territorio. Un vero e proprio toolkit che aiuta a valorizzare la qualità delle produzioni locali e a rafforzare la consapevolezza della ricchezza enogastronomica del Garda Trentino e del suo racconto”, ha dichiarato Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo spa.