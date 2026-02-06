Scenario Trentino 2026: dopo “Novecento” di Baricco, altri tre spettacoli in programma

Il sipario del Teatro alla Cartiera si è alzato giovedì 5 febbraio su un’apertura di stagione straordinaria per Scenario Trentino 2026. Davanti a una platea gremita, Mario Cagol ha portato sul palco il monologo poetico e stralunato più noto di Alessandro Baricco: quello di Novecento.

L’edizione 2026 di Scenario Trentino, la rassegna curata dall’Assessorato alla promozione artistica e culturale del Comune di Rovereto è un appuntamento ormai consolidato che celebra il talento e la professionalità delle compagnie locali, offrendo una panoramica variegata sui nuovi linguaggi della scena contemporanea.

Il cartellone di quest’anno propone quattro appuntamenti (5, 12, 19 febbraio e 11 marzo) caratterizzati da una forte identità stilistica e tematica, spaziando dai classici della letteratura moderna alla critica sociale, fino al “teatro circo” e alla commedia amara.

• Giovedì 5 febbraio (ore 20.30): NOVECENTO La stagione si è aperta con il celebre monologo di Alessandro Baricco. Sul palco Mario Cagol, accompagnato dalle musiche dal vivo di Michael Strom, ha dato voce alla storia del “Pianista sull’Oceano” nato e cresciuto sul transatlantico Virginian. Una produzione Compagnia TeatroE diretta da Mirko Corradini.

• Giovedì 12 febbraio (ore 20.30): FLYOVER COUNTRY Evoè! Teatro porta in scena un’indagine cruda sugli Stati Uniti “da sorvolare”. Ispirato a Hillbilly Elegy di J.D. Vance, lo spettacolo esplora la rabbia della Rust Belt e le derive dell’estrema destra americana, interrogandosi su quali siano le “terre marginali” anche della nostra Europa.

• Giovedì 19 febbraio (ore 20.30): STATUS QUO – Teatro Circo struggente. Tre artisti circensi sulla quarantina affrontano il declino fisico in un’atmosfera termale fatta di accappatoi e prodezze estreme. Un lavoro di Subliminati Corporation che mescola grottesco e sfacciata eleganza, un grido contro l’immobilità artistica ed esistenziale.

• Mercoledì 11 marzo (ore 20.30): GIOCO DA RAGAZZI Elementare Teatro chiude la rassegna con una commedia amara sul conflitto generazionale. La convivenza tra un professore e tre studenti universitari precipita in una spirale di fragilità che fa eco ai fatti di cronaca delle violenze esplose in occasione di alcuni raduni estivi di giovani maranza.

Informazioni Utili

Luogo: Teatro alla Cartiera, Via Cartiera 15, Rovereto.

Biglietti:

• Intero: € 9,00

• Ridotto: € 6,00 (Under 35 e Over 65)

Prevendita: I biglietti sono acquistabili online su www.trentinospettacoli.it oppure presso la cassa del teatro a partire dalle ore 19.30 del giorno dello spettacolo.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino.