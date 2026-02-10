Anche quest’anno “33 Trentini” alla scoperta dell’arte contemporanea

Torna anche nel 2026 il bando ‘33 Trentini Arte‘, promosso da Spazio Off e Associazione Tiring House e rivolto a tutte le persone curiose o semplicemente interessate all’arte contemporanea, con l’obiettivo di costruire un gruppo di visitatori e visitatrici che potranno condividere assieme un percorso di visite studiate ad hoc presso i principali luoghi dell’arte presenti in regione, e quindi musei, festival, gallerie, atelier e studi d’artista, archivi e collezioni private, oltre a incontri, workshop e ‘gite’ a tema fuori regione. Non si tratta, quindi, di una “scuola”, ma di un progetto di socialità, condivisione e partecipazione legato alla fruizione collettiva dell’arte contemporanea, guidato da Giusi Campisi, della Associazione Tiring House.

‘33 Trentini Arte’ è un percorso di crescita, arricchimento e consapevolezza aperto a tutte le persone interessate e appassionate all’arte contemporanea, oltre a essere un modo per fare comunità, scambiarsi pensieri e opinioni, e diventare assieme visitatrici e visitatori – e quindi cittadine/i – migliori. Attraverso una call pubblica in scadenza lunedì 23 febbraio 2026, si formerà un gruppo che potrà fruire di un percorso esclusivo di visite nei più importanti luoghi dell’arte contemporanea in regione e fuori, di incontri, workshop e visite artistiche in tutta Italia, oltre a poter fruire di tariffe convenzionate con i principali musei e i festival del Trentino-Alto Adige.

È possibile iscriversi al progetto rispondendo alla call pubblica aperta a tutte e tutti al link bit.ly/33-trentini-arte e versando successivamente una quota unica di adesione di 50 €, ridotti a 33 € a chi è già iscritto al percorso “gemello” ’33 Trentini Teatro’. Una volta raccolte le adesioni, il gruppo si incontrerà in un primo appuntamento di conoscenza reciproca e di informazione sul progetto. Il programma prevede la partecipazione condivisa alle visite e agli incontri con i protagonisti dell’arte, momenti di dialogo e confronto con artisti, curatori, collezionisti e galleristi che operano in regione e fuori. Tutti i partecipanti al progetto possono inoltre usufruire di riduzioni per gli ingressi dei musei d’arte e dei festival della regione Trentino-Alto Adige. La partecipazione alle visite, pur vivamente consigliata visto lo spirito del progetto, è libera e volontaria.