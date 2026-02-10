Claudio Baglioni a Trento con il “GrandTour La vita è adesso”

Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, si completerà la tappa alla Trentino Music Arena di Trento il 2 settembre.

Da fine giugno fino a metà settembre 2026, il “GrandTour La vita è adesso” si svilupperà in 40 incantevoli luoghi, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

I biglietti per la tappa di Trento, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle 14 di domani, mercoledì 11 febbraio, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle 14 di giovedì 12 febbraio su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).