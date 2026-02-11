Ryan Elliott al teatro Sanbapolis per San Valentino

Arriva il quarto appuntamento della serie di eventi dedicata al mondo della musica elettronica che esplora il dancefloor come spazio culturale, sociale e musicale. Anche questo nuovo capitolo conferma la vocazione del progetto: mettere in dialogo visioni artistiche differenti, attraversando stili e sensibilità che hanno segnato l’evoluzione della club culture contemporanea.

Sabato 14 febbraio alle 21 si torna al Teatro Sanbàpolis di Trento con Ryan Elliott, figura di riferimento della scena elettronica mondiale. DJ e produttore statunitense di base a Berlino, Ryan Elliott è resident del Berghain / Panorama Bar, dove nel corso degli anni ha costruito una reputazione solida grazie a set profondi, eleganti e imprevedibili. La sua carriera lo ha portato a esibirsi nei club e festival più importanti del mondo, dal Dekmantel al Movement Detroit, passando per Time Warp, Fuse e Fabric. Il suo sound si muove con naturalezza tra house, techno e influenze leftfield, sempre con un approccio raffinato e narrativo al dancefloor.

Accanto a lui, il duo italiano Mobororè, progetto nato dalla passione condivisa per il vinile e per una ricerca musicale senza confini. I Mobororè costruiscono set in cui il groove è protagonista, con viaggi sonori che attraversano ambient, jazz, funk e house music, mantenendo sempre una forte attenzione alla selezione e alla qualità del suono. La loro proposta si distingue per groove, calore e profondità, rendendo ogni performance un’esperienza fluida e immersiva.

Per maggiori informazioni: www.centrosantachiara.it