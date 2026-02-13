Champions League, la Trentino Itas vince 3-1 a Lubiana

Missione compiuta in Slovenia per la Trentino Itas. Giovedì 12 febbraio alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana la formazione Campione d’Italia ha superato con grande personalità per 3-1 i padroni di casa dell’ACH Volley, trovando la quarta vittoria in cinque partite giocate nella Pool A di 2026 CEV Champions League; risultato che le consente di essere già matematicamente seconda classificata del proprio girone con un turno d’anticipo e quindi di staccare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Per respingere l’assalto dei padroni di casa al secondo posto serviva una prestazione molto continua sotto tutti i punti di vista; tecnica, tattica ma anche carattere sono state le armi utilizzate dalla squadra di Mendez per avere la meglio degli agguerritissimi avversari, sostenuti per tutto il match da quasi quattromila tifosi. I gialloblù hanno però incanalato subito il match sui binari desiderati, vincendo in rimonta il primo combattutissimo parziale grazie ad uno strepitoso Faure (10 dei 30 punti personali sono stati realizzati proprio nella frazione di apertura), hanno poi letteralmente dominato la scena nel secondo e in seguito ancora sono stati bravi a rialzare la testa nel quarto, dopo aver perso in maniera rocambolesca il terzo periodo che conducevano anche 22-19. I nervi sono restati saldi sino alla fine: il 25-23 realizzato da Torwie (10 punti e tanti ottimi turni al servizio) al termine di uno sfibrante duello ha sancito la chiusura della quarta frazione ed il successo che vale la qualificazione alla fase finale. Assieme a questo traguardo intermedio, la Trentino Itas si porta appresso da Lubiana anche il rientro in campo di Daniele Lavia, utilizzato da Mendez in pianta stabile da metà del secondo set in poi al posto di Bristot e autore di 8 punti personali (di cui due a muro) ed il 40% in attacco.

“È stata una serata importante per tanti motivi – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Marcelo Mendez al termine del match – ; il principale è ovviamente aver ottenuto la vittoria, compiendo un passo importante per il nostro futuro in questa edizione di Champions League, su un campo difficile come quello di Lubiana, dove i padroni di casa giocano sempre un’ottima pallavolo. Ritrovare in campo Lavia dopo tanto tempo è stato inoltre bellissimo e fondamentale, lo dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto stasera: ha giocato due set e mezzo in maniera molto positiva. Sono felice per lui e per tutta la squadra, che dà sempre il massimo per portare in alto questa Società”.

L’ultimo impegno della Pool A di 2026 CEV Champions League è in programma mercoledì 18 febbraio alla BTS Arena di Trento alle ore 20.30 contro i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara, già matematicamente primi in classifica con un turno d’anticipo e quindi qualificati di diritto ai quarti di finale; prima di allora i gialloblù saranno di scena nel palazzetto amico già domenica 15 febbraio per disputare il match valevole per il ventesimo turno di SuperLega contro Grottazzolina.