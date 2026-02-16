Festeggiamenti a Trambileno per la 48^ edizione del Carnevale

Si è conclusa la 48^ edizione del Carnevale di Trambileno.I piatti della tradizione trentina (ad offerta libera): polenta, crauti, “pasta de mortadela” e cotechini ed anche il dolce tradizionale della festa (i waffel) sono stati molto apprezzati. L’intero menù, dolce compreso, erano disponibili anche della versione gluten free e senza lattosio con la collaudata collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia del Trentino. Per la manifestazione sono state utilizzate stoviglie biodegradabili, smaltite poi nella postazione creata come isola ecologica.Molto partecipati sia l’intrattenimento con la Trambileno PompierLand curata dai Vigili del Fuoco di Trambileno (100 bambini partecipanti) che la sfilata delle mascherine con premi per tutti i 100 partecipanti organizzata dal Gruppo Giovani Vanza.Un ringraziamento anche ai volontari che hanno aperto e visitabile il Santuario Madonna de La Salette, raggiungibile con una breve e comoda passeggiata direttamente dall’area feste.

L’impegno di riportare il Carnevale a dimensione bambini e famiglia quest’anno è stato ampiamente centrato, considerato l’aumento di partecipanti alle attività rivolte per l’appunto ai minori.