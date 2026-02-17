Cassa Rurale Alta Valsugana: “Occhio alla Salute” taglia il traguardo delle 50.000 prestazioni

La Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana ha fatto un focus sul progetto “Occhio alla Salute”, che taglia quest’anno il traguardo delle 50.000 prestazioni.

In apertura, il presidente della Fondazione Franco Senesi saluta e ringrazia tutti gli intervenuti, in particolare i volontari – oltre 30 – che rendono possibile lo svolgimento delle prestazioni nei 5 ambulatori attivi su tutto il territorio nei comuni di Fornace, Sant’Orsola Terme, Pergine Valsugana, Levico Terme e Altopiano della Vigolana.

“La Fondazione, nel suo essere braccio operativo e sociale della Cassa Rurale, ha raccolto l’eredità di Cooperazione Reciproca e dal primo polo di Pergine Valsugana, attivato presso la casa di riposo in collaborazione con la Fondazione Montel, ha ampliato gli spazi e le prestazioni gestendo ad oggi 6 ambulatori, oltre 30 volontari e prestazioni che vanno dalla misurazione della glicemia, alla prevenzione urologica e ginecologia”.

Alla conferenza ha partecipato anche l’assessore alla Salute, Politiche sociali e Cooperazione della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina. “Tutti noi ci dobbiamo sentire coinvolti quando si tratta di salute. Quello che avete fatto con il progetto Occhio alla Salute va di pari passo a quanto la Provincia sta portando avanti sul tema delle Case di Comunità e su molti altri temi che riguardano la prevenzione, che coinvolgono tutte le età – dai ragazzi delle scuole agli anziani – e che puntano a valorizzare le risorse a disposizione e il personale sanitario. E questa è la dimostrazione di come Cooperazione, istituzioni e volontariato, grazie alla nostra Autonomia speciale, possano fare la differenza quando si fa gioco di squadra come voi ci avete dimostrato oggi. Progetti come questi possono e devono essere replicabili anche negli altri territori del nostro Trentino, grazie anche alle Fondazioni delle Casse Rurali come la vostra. Queste iniziative fanno bene a tutta la comunità e ai cittadini”.