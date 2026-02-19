CEV Champions League, sconfitta ininfluente per l’ITAS con Ankara

Foto Lorena Bonapace

Arriva una nuova sconfitta per la Trentino Itas nell’ultima giornata della fase a gironi di 2026 CEV Champions League contro i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara nel sesto ed ultimo turno della Pool B. Con il secondo posto finale nella Pool A in tasca già da una settimana e ad appena tre giorni di distanza dalla battaglia vinta con Grottazzolina in SuperLega, la formazione Campione d’Italia non è infatti riuscita a chiudere con un altro sorriso la fase a gironi, anche perché pure in questa circostanza ha dovuto fare i conti con una doppia assenza: a quella di Michieletto (ancora in tribuna) si è aggiunta nuovamente l’indisponibilità, causa lombalgia, di Flavio, andato a referto solo per onore di firma tanto da indossare la maglia del secondo libero. L’1-3 realizzato dagli ospiti non ha quindi consentito di migliorare ulteriormente il proprio ranking ai gialloblù, che con 11 punti in sei partite giocate sono risultati comunque la migliore seconda della fase a gironi e come tale negli ottavi di finale (andata e ritorno in programma nei primi undici giorni di marzo) sfideranno i polacchi del PGE Projekt Varsavia, terzi classificati della Pool E, dietro Civitanova e Montpellier. La partita giocata dai Campioni d’Italia questa sera è stata grintosa e ricca di contenuti; in ognuno dei quattro set giocati i turchi hanno infatti dovuto attingere a tutte le proprie risorse per riuscire a contrastare i gialloblù, poggiandosi spesso e volentieri sull’ex di turno Nimir (best scorer ed mvp del match con 35 punti personali col 67% in attacco e 5 ace) e Fornal (15) per avere ragione di un avversario che nella parte centrale del match aveva dato anche l’impressione di poter respingere l’assalto dello Ziraat. Dopo aver vinto il secondo parziale, rispondendo all’iniziale vantaggio esterno, la Trentino Itas aveva infatti preso in mano le redini del match anche nel terzo, andando avanti subito 6-1 e 8-3 grazie ad un ottimo momento di Faure (alla fine 20 punti col 53% a rete e tre ace) e Ramon (14); fiutato il pericolo, Ankara si è risollevata però col solito Abdel-Aziz vincendo con personalità il braccio di ferro messo in atto sia nella terza sia nella quarta frazione.

La cronaca. La Trentino Itas si ripresenta di fronte al proprio pubblico a tre giorni di distanza dal 3-2 in SuperLega su Grottazzolina con uno starting six che prevede Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Ramon e Lavia in posto 4, Torwie e Bartha al centro, Laurenzano libero; Michieletto guarda la partita ancora dalla tribuna, mentre Flavio (lombalgia) è a referto solo per onor di firma, tant’è vero che veste la maglia del secondo libero. Lo Ziraat Bankkart risponde con Yenipazar in regia, Abdel-Aziz opposto, Clevenot e Fornal schiacciatori, Savas e Bülbül centrali, Bayraktar libero. L’avvio è tutto nel segno degli ospiti, che con Abdel-Aziz e Savas scattano subito sull’1-4; Ramon, con due pipe consecutive, riporta però immediatamente in careggiata i suoi (4-5) e poi Faure firma l’ace che vale il 5-5. L’opposto olandese, ex di turno, riallarga la forbice (5-7) con una battuta punto e Trento stavolta deve aspettare sino all’11-11 per trovare la parità col muro di Faure. L’equilibrio dura però un attimo, perché un errore in attacco di Ramon riconsegna subito il +2 esterno, che poi diventa +3 con un break point a rete di Clevenot (13-16). Mendez interrompe il gioco, ma alla ripresa la distanza rimane a lungo invariata (17-20 e 19-22), senza che i gialloblù si costruiscano vere occasioni per riavvicinarsi. Nel finale i turchi prendono il largo con Bülbül e Abdel-Aziz e chiudono il conto nel primo set già sul 20-25.

Dopo il cambio di campo è la Trentino Itas a lasciare meglio la propria panchina, iniziando il secondo parziale col piglio giusto in battuta (ace di Bartha), muro (Torwie su Clevenot) e attacco (Faure) e trovando il primo vantaggio significativo della serata (9-5), che costringe lo Ziraat a chiamare un time out. Alla ripresa, la riscossa degli ospiti passa per le mani di Nimir e per il muro di Clevenot (11-10); Mendez richiama a sua volta vicino a sé la squadra, ma al rientro è ancora l’opposto olandese a regolare la fase di break point pareggiando i conti a quota 14. Un errore a rete di Lavia consegna il vantaggio ad Ankara (14-15), Trento però continua a lottare con Ramon (20-18) e si porta anche sul +3 con l’ace dello stesso spagnolo su Fornal (22-19). A rifinire il compito ci pensa Faure con il servizio (25-21).

Sull’onda dell’entusiasmo per il bel finale del precedente set, la Trentino Itas parte benissimo anche nel terzo periodo, approfittando delle difficoltà a rete degli avversari e del grande lavoro prodotto da muro e difesa. Sul 6-1 Kavaz, tecnico dei turchi, ha già speso un time out, imitato pochi istanti dopo da Mendez, che vuole interrompere la positiva striscia di Abdel-Aziz dalla linea dei nove metri (8-5). Tentativo vano, visto che l’olandese punge ancora la ricezione e produce prima i punti della parità e poi quello del sorpasso (8-9); i padroni di casa restano comunque in scia sino al 13-14, prima di subire l’acuto di Fornal (attacco e ace per il 13-16). In campo ora c’è Bristot per Lavia e Trento profonde il massimo sforzo per rientrare in partita (18-19, battuta vincente di Faure). Il contrattacco dell’opposto francese vale il 20-20, ma poi ci pensano di nuovo Fornal e Nimir a garantire i palloni che valgono il 21-25 ed l’1-2 esterno.

La battaglia prosegue nel quarto set, dove i Campioni d’Italia tengono bene il campo sino al 6-6, prima di subire l’affondo di Nimir (7-10); Bristot, rimasto in campo, ricompatta il punteggio (10-11), ma i gialloblù restano in scia per poco perché poi è ancora l’opposto olandese a graffiare (13-16). Bartha non ci sta e con il servizio, condito anche da un ace diretto, produce la nuova parità (17-17), ma è l’ultimo acuto della sfida dei gialloblù, che poi devono rialzare la testa sotto i colpi ancora di Nimir (18-22 e 21-25).

“Abbiamo giocato al massimo delle nostre attuali possibilità, mettendo in campo il consueto orgoglio – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Marcelo Mendez al termine del match – . Forse avremmo anche potuto vincere o fare comunque qualcosa di meglio nel terzo set, ma la partita è stata comunque di buon livello in ognuna delle frazioni giocate. In alcuni momenti in attacco abbiamo fatto davvero bene, grazie soprattutto alla regia di Sbertoli che stasera mi è piaciuto davvero molto nella gestione del gioco. Dobbiamo tenere duro e continuare a lottare con quello che abbiamo ora, il bilancio di questa prima parte di Champions League è sicuramente positivo”.

Il prossimo impegno in 2026 CEV Champions League è in calendario per il 4 marzo (andata degli ottavi di finale, da giocare in Polonia). Prima di allora l’Itas Trentino sarà impegnata altre due volte in regular season di SuperLega (domenica 22 febbraio a Piacenza, mercoledì 25 in casa con Cisterna) e poi nel weekend del 28 febbraio e primo marzo a Trieste per la Final Four di Del Monte Supercoppa.

Il tabellino.

Trentino Itas-Ziraat Bankkart Ankara 1-3

(20-25, 25-21, 21-25, 21-25)

TRENTINO ITAS: Sbertoli, Ramon 14, Bartha 13, Faure 20, Lavia 7, Torwie 2, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Bristot 4, Acquarone. N.e. Pesaresi, Boschini, Sandu, Flavio. All. Marcelo Mendez.

ZIRAAT BANKKART: Bülbül 8, Yenipazar 1, Fornal 15, Savas 4, Abdel-Aziz 35, Clevenot 8, Bayraktar (L); Kooy, Tosun. N.e. Karatas, Sahin, Karababa, Jokela, Gedik. All. Mustafa Kavaz.

ARBITRI: Markelj di Lubiana (Slovenia) e Adler di Budapest (Ungheria).

DURATA SET: 25’, 26’, 27’, 26’; tot 1h e 44’.

NOTE: 3.412 spettatori, incasso di 22.238 euro. Trentino Itas: 4 muri, 7 ace, 21 errori in battuta, 4 errori azione, 49% in attacco, 32% (13%) in ricezione. Ziraat Bankkart: 7 muri, 9 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 59% in attacco, 34% (19%) in ricezione. Mvp Nimir.