Neve e viabilità, il lavoro sul territorio

A causa della perturbazione che sta interessando il Trentino prosegue l’impegnativa attività sulla rete viaria provinciale per mantenerla percorribile limitando il più possibile i disagi che si sono verificati nel corso della mattinata con le precipitazioni nevose. Il punto sulla situazione in atto sul territorio provinciale è stato fatto in una videoconferenza promossa dalla Sala operativa provinciale che ha visto la partecipazione di diversi enti e soggetti impegnati sul territorio: tra questi Commissariato del Governo, Polizia stradale, Carabinieri, Meteotrentino, Servizio Gestione strade, A22, Trentino Trasporti, Vigili del Fuoco permanenti e volontari, Corpi di Polizia locale. Si è deciso di intensificare i controlli sulla statale 47 della Valsugana e prevedere la verifica dell’attrezzatura per i mezzi che percorrono la statale 421 che dalla Rocchetta porta verso l’altopiano della Paganella.

Nel corso della riunione sono stati evidenziati infatti in particolare rallentamenti sulla SS47, tra Grigno e Borgo Valsugana, dovuti a mezzi pesanti non dotati di attrezzatura idonea, e lungo il lago di Caldonazzo a causa di alcune piante cadute.

La fase intensa della perturbazione attualmente in atto è attesa, questa la previsione, in attenuazione o esaurimento nel corso del pomeriggio con la quota neve in innalzamento. Intanto in Valle di Fiemme, dopo il deflusso al termine della gara di salto a Predazzo, il pubblico è atteso a Lago di Tesero dove dalle 14.00 si svolgerà la prova di fondo valevole per la combinata nordica.